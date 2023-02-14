"Ліверпуль" обіграв "Евертон" з Миколенком і перервав чотириматчеву серію без перемог в АПЛ (відео)

"Ліверпуль" переміг "Евертон" у заключному матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Мерсисайдське дербі на стадіоні "Енфілд" завершилося з рахунком 2:0 .

Підопічні Юргена Клоппа забили по голу в кожному з таймів. На 36-й хвилині "червоних" вивів уперед Мохамед Салах після передачі Дарвіна Нуньєса.

На старті другої половини поєдинку Коді Гакпо закріпив перевагу "Ліверпуля", встановивши остаточний рахунок у матчі.

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та відіграв до фінального свистка. Для нього цей матч став 23-м поточного сезону за мерсисайдський клуб у всіх турнірах.

Огляд матчу

"Ліверпуль" (32 очки) перервав свою чотириматчеву безвиграшну серію в АПЛ і піднявся на дев'яте місце турнірної таблиці. "Евертон" (18 балів) залишився в зоні вильоту на 18-й позиції.

У наступному турі "червоні" на виїзді зігрють із "Ньюкаслом", а "іриски" приймуть "Лідс". Обидва матчі відбудуться 18 лютого.

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