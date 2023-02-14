"Ліверпуль" обіграв "Евертон" з Миколенком і перервав чотириматчеву серію без перемог в АПЛ (відео)

Український футболіст "ірисок" провів на полі повний поєдинок.
"Ліверпуль" переміг "Евертон" у заключному матчі 23-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Мерсисайдське дербі на стадіоні "Енфілд" завершилося з рахунком 2:0.
Підопічні Юргена Клоппа забили по голу в кожному з таймів. На 36-й хвилині "червоних" вивів уперед Мохамед Салах після передачі Дарвіна Нуньєса.
На старті другої половини поєдинку Коді Гакпо закріпив перевагу "Ліверпуля", встановивши остаточний рахунок у матчі.
Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та відіграв до фінального свистка. Для нього цей матч став 23-м поточного сезону за мерсисайдський клуб у всіх турнірах.
Огляд матчу
"Ліверпуль" (32 очки) перервав свою чотириматчеву безвиграшну серію в АПЛ і піднявся на дев'яте місце турнірної таблиці. "Евертон" (18 балів) залишився в зоні вильоту на 18-й позиції.
У наступному турі "червоні" на виїзді зігрють із "Ньюкаслом", а "іриски" приймуть "Лідс". Обидва матчі відбудуться 18 лютого.
Читайте також:
МЮ з воротарським рекордом вирвав перемогу, "Манчестер Сіті" підібрався до "Арсенала" в АПЛ (відео)
Гол новачка не допоміг перемогти: "Арсенал" із Зінченком вдруге поспіль спіткнувся в АПЛ
"Челсі" з Мудриком не подужав "Вест Гем" в АПЛ – офсайд забрав в українця гольовий асист