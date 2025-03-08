"Ліверпуль" обіграв найгіршу команду АПЛ і став ще на крок ближчим до чемпіонського титулу (відео)

"Ліверпуль" обіграв "Саутгемптон" у домашньому матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 3:1 .

Гості вийшли вперед наприкінці першого тайму – на 45+1-й хвилині відзначився Вільям Смоллбоун.

У другому таймі команда Арне Слота перевернула перебіг зустрічі. На 52-й хвилині рахунок зрівняв Дарвін Нуньєс.

Потім на 54-й хвилині Мохамед Салах вивів уперед мерсисайдців, реалізувавши пенальті. На 88-й хвилині Салах встановив остаточний рахунок гри, оформивши дубль з пенальті.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Саутгемптон"

Після цієї перемоги "Ліверпуль" (70 очок) продовжує впевнено лідирувати в АПЛ. Мерсисайдський клуб збільшив відрив від найближчого переслідувача – "Арсенала", який має два матчі в запасі, до 16 балів.

"Саутгемптон" замикає турнірну таблицю АПЛ, маючи у своєму активі лише 9 очок. Від 17-го місця, яке дозволяє зберегти прописку в елітному дивізіоні на наступний сезон, "святих" відділяють 13 пунктів.

Вже 11 березня "Ліверпуль" удома проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ (перша гра в Парижі закінчилася мінімальною перемогою "червоних" з рахунком 1:0).

Своєю чергою, "Саутгемптон" 15 березня прийме "Вулвергемптон" у поєдинку АПЛ.

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