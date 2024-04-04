"Ліверпуль" обіграв найгіршу команду чемпіонату та повернув собі лідерство в АПЛ

Мерсисайдський клуб посунув "Арсенал" з першого місця у турнірній таблиці.

"Ліверпуль" вдома переміг "Шеффілд Юнайтед" у матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 3:1 .

На 17-й хвилині зустрічі "червоних" вивів уперед Дарвін Нуньєс. Після перерви гості зуміли відігратися – на 58-й хвилині автоголом відзначився захисник "мерсисайдців" Коннор Бредлі.

Утім, підопічні Юргена Клоппа знайшли сили схилити шальки терезів на свою користь. На 76-й хвилині влучного удару завдав Алексіс Макаллістер.

А на останній хвилині основного часу забив Коді Гакпо, встановивши остаточний рахунок у цьому матчі.

Таким чином, "Ліверпуль" (70 очок) повернувся на вершину АПЛ, посунувши з першого місця "Арсенал" українця Олександра Зінченка, який має у своєму активі 68 балів. Третю сходинку з 67 пунктами посідає "Манчестер Сіті".

"Шеффілд Юнайтед" (15 очок) замикає турнірну таблицю чемпіонату Англії.

У наступному турі "Ліверпуль" 7 квітня на виїзді зустрінеться з "Манчестер Юнайтед". Того ж дня "Шеффілд Юнайтед" прийматиме "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика.

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