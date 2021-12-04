"Ліверпуль" очолив турнірну таблицю АПЛ завдяки голу на останній хвилині матчу

"Мерсісайдці" змогли подолати "Вулвергемптон".
В матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги "Вулвергемптон" приймав "Ліверпуль". Гості вирвали перемогу на останній хвилині матчі - 1:0.
Переможний гол "мерсіадців" забив Дівок Орігі. Бельгієць відзначився після передачі Мохамеда Салаха на 90+4 хвилині.
- Після 15 турів "Вулвергемптон" йде на 8 місці з 21 балом, а "Ліверпуль" піднявся на перший рядок, набравши 34 очки.
- В наступному турі новий лідер АПЛ зустрінеться з "Астон Віллою", а "Вулвергемптон" відправиться у гості до "Манчестер Сіті".
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