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"Ліверпуль" очолив турнірну таблицю АПЛ завдяки голу на останній хвилині матчу

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"Ліверпуль" очолив турнірну таблицю АПЛ завдяки голу на останній хвилині матчу

Associated Press

"Мерсісайдці" змогли подолати "Вулвергемптон".

В матчі 15-го туру англійської Прем'єр-ліги "Вулвергемптон" приймав "Ліверпуль". Гості вирвали перемогу на останній хвилині матчі - 1:0.

Переможний гол "мерсіадців" забив Дівок Орігі. Бельгієць відзначився після передачі Мохамеда Салаха на 90+4 хвилині.

  • Після 15 турів "Вулвергемптон" йде на 8 місці з 21 балом, а "Ліверпуль" піднявся на перший рядок, набравши 34 очки.
  • В наступному турі новий лідер АПЛ зустрінеться з "Астон Віллою", а "Вулвергемптон" відправиться у гості до "Манчестер Сіті".

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