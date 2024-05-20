"Ліверпуль" офіційно оголосив про призначення нового головного тренера – хто замінив Клоппа

Англійський "Ліверпуль" оголосив ім'я нового головного тренера. Ним став нідерландський фахівець Арне Слот.

Як повідомляється на офіційному сайті "мерсисайдців", контракт Слота з "Ліверпулем" набуде чинності від 1 червня після того, як він отримає дозвіл на роботу у Великій Британії.

На посаді керманича мерсисайдського клубу 45-річний нідерландець замінить Юргена Клоппа, який залишає команду після закінчення сезону.

Попереднім клубом Слота був нідерландський "Феєнорд". Арне очолював роттердамців від 2021 року, прийшовши після своєї роботи в АЗ. Біля керма "Феєнорда" він став чемпіоном Нідерландів у сезоні-2022/23, а в кампанії-2023/24 виграв Кубок Нідерландів.

Нагадаємо, ще наприкінці січня Клопп оголосив, що залишить "Ліверпуль" після завершення сезону. 56-річний німець очолював клуб від 2015 року. Разом з "мерсисайдцями" він виграв 8 трофеїв – Лігу чемпіонів, АПЛ, Клубний чемпіонат світу, Кубок Англії, Кубок англійської ліги (двічі), Суперкубок УЄФА та Суперкубок Англії.

У сезоні АПЛ-2023/24 мерсисайдський клуб фінішував на третьому місці позаду "Манчестер Сіті" та "Арсенала". Також "Ліверпуль здобув Кубок англійської ліги, у фіналі здолавши "Челсі".

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