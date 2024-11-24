"Ліверпуль" оформив камбек проти аутсайдера та зміцнив своє лідерство в АПЛ (відео)

Мерсисайдці відірвалися від "Манчестер Сіті" на відстань восьми очок.

"Ліверпуль" на виїзді здобув вольову перемогу над "Саутгемптоном" у матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Сент-Меріс" у Саутгемптоні завершився з рахунком 2:3 .

На 30-й хвилині зустрічі "червоні" відкрили рахунок – відзначився Домінік Собослай. На 42-й хвилині "святі" відігралися – Адам Армстронг не зумів реалізував пенальті, але вдало зіграв на добиванні.

На початку другого тайму господарі поля повели в рахунку – точного удару на 56-й хвилині завдав Матеус Фернандеш.

Однак потім підопічні Арне Слота здійснили камбек. Дубль оформив Мохамед Салах – на 65-й хвилині він зрівняв рахунок після передачі Раяна Гравенберха, а на 83-й реалізував пенальті, чим приніс "Ліверпулю" перемогу.

Огляд матчу "Саутгемптон" – "Ліверпуль"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Ліверпуль" (31 очко) продовжує лідирувати в АПЛ. Мерсисайдський клуб збільшив відрив від найближчого переслідувача "Манчестер Сіті" до 8 балів. "Саутгемптон" (4 пункти) посідає останню, 20-ту позицію.

У наступному турі АПЛ "червоні" 1 грудня приймуть "Манчестер Сіті", а "святі" 29 листопада на виїзді зустрінуться з "Брайтоном".

Додамо, що у середу, 27 листопада, "Ліверпуль" на своєму стадіоні зіграє проти мадридського "Реала" в матчі 5-го туру основного раунду Ліги чемпіонів.

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