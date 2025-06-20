"Ліверпуль" оформив найдорожчий трансфер в історії англійського футболу

Флоріан Вірц / © ФК Ліверпуль

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Англійський "Ліверпуль" оголосив про трансфер півзахисника леверкузенського "Баєра" Флоріана Вірца.

Про це повідомляється на офіційному сайті мерсисайдського клубу.

Термін та умови контракту 22-річного німця з "червоними" не розголошуються.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що трансфер Вірца до "Ліверпуля" стане найдорожчим в історії англійського футболу.

Загальна вартість угоди складе 137 мільйонів євро: 118 мільйонів євро гарантованого платежу та до 19 мільйонів євро бонусами, які залежатимуть від виступів гравця та команди.

Вірц є вихованцем "Баєра". За дорослу команду "фармацевтів" він виступав від 2020 року. У сезоні-2024/25 Флоріан провів 45 матчів за німецький клуб у всіх турнірах, забив 16 голів та віддав 15 асистів.

Також в активі Вірца уже 28 матчів за збірну Німеччини, в яких він забив 6 голів.

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Раніше повідомлялося, що зірковий захисник "Ліверпуля" Трент Александер-Арнольд перейшов до мадридського "Реала".