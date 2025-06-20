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"Ліверпуль" оформив найдорожчий трансфер в історії англійського футболу
Мерсисайдці підписали зіркового півзахисника "Баєра" та збірної Німеччини Флоріана Вірца.
Англійський "Ліверпуль" оголосив про трансфер півзахисника леверкузенського "Баєра" Флоріана Вірца.
Про це повідомляється на офіційному сайті мерсисайдського клубу.
Термін та умови контракту 22-річного німця з "червоними" не розголошуються.
Раніше ЗМІ повідомляли, що трансфер Вірца до "Ліверпуля" стане найдорожчим в історії англійського футболу.
Загальна вартість угоди складе 137 мільйонів євро: 118 мільйонів євро гарантованого платежу та до 19 мільйонів євро бонусами, які залежатимуть від виступів гравця та команди.
Вірц є вихованцем "Баєра". За дорослу команду "фармацевтів" він виступав від 2020 року. У сезоні-2024/25 Флоріан провів 45 матчів за німецький клуб у всіх турнірах, забив 16 голів та віддав 15 асистів.
Також в активі Вірца уже 28 матчів за збірну Німеччини, в яких він забив 6 голів.
Раніше повідомлялося, що зірковий захисник "Ліверпуля" Трент Александер-Арнольд перейшов до мадридського "Реала".