ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

"Ліверпуль" оголосив про призначення нового головного тренера

Андоні Іраола очолив мерсисайдців.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Андоні Іраола

Андоні Іраола / © Associated Press

Англійський "Ліверпуль" оголосив про призначення Андоні Іраоли на посаду головного тренера команди.

Про це повідомила пресслужба мерсисайдців.

Деталі контракту 43-річного іспанського фахівця з "Ліверпулем" не розголошуються.

Зазначимо, що що раніше Іраола працював з "Борнмутом", а до того — з кіпрським АЕКом, а також іспанськими "Райо Вальєкано" та "Мірандесом".

На посаді керманича мерсисайдців Іраола замінив Арне Слота, якого було звільнено наприкінці травня.

У сезоні АПЛ-2025/26 мерсисайдці фінішували на 5-му місці, повторивши найгірший результат останніх 10 сезонів.

Раніше повідомлялося, що "Манчестер Сіті" оголосив про відхід Хосепа Гвардіоли з посади головного тренера.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
27
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie