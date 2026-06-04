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"Ліверпуль" оголосив про призначення нового головного тренера
Андоні Іраола очолив мерсисайдців.
Англійський "Ліверпуль" оголосив про призначення Андоні Іраоли на посаду головного тренера команди.
Про це повідомила пресслужба мерсисайдців.
Деталі контракту 43-річного іспанського фахівця з "Ліверпулем" не розголошуються.
Зазначимо, що що раніше Іраола працював з "Борнмутом", а до того — з кіпрським АЕКом, а також іспанськими "Райо Вальєкано" та "Мірандесом".
На посаді керманича мерсисайдців Іраола замінив Арне Слота, якого було звільнено наприкінці травня.
У сезоні АПЛ-2025/26 мерсисайдці фінішували на 5-му місці, повторивши найгірший результат останніх 10 сезонів.
Раніше повідомлялося, що "Манчестер Сіті" оголосив про відхід Хосепа Гвардіоли з посади головного тренера.