"Ліверпуль" оголосив про призначення нового головного тренера

Андоні Іраола / © Associated Press

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Англійський "Ліверпуль" оголосив про призначення Андоні Іраоли на посаду головного тренера команди.

Про це повідомила пресслужба мерсисайдців.

Деталі контракту 43-річного іспанського фахівця з "Ліверпулем" не розголошуються.

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Зазначимо, що що раніше Іраола працював з "Борнмутом", а до того — з кіпрським АЕКом, а також іспанськими "Райо Вальєкано" та "Мірандесом".

На посаді керманича мерсисайдців Іраола замінив Арне Слота, якого було звільнено наприкінці травня.

У сезоні АПЛ-2025/26 мерсисайдці фінішували на 5-му місці, повторивши найгірший результат останніх 10 сезонів.

Раніше повідомлялося, що "Манчестер Сіті" оголосив про відхід Хосепа Гвардіоли з посади головного тренера.

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