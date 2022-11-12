"Ліверпуль" переконливо обіграв аутсайдера АПЛ, "Тоттенгем" вирвав перемогу в шаленій "перестрілці"

В рамках 16-го туру англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" вдома переграв "Саутгемптон" (3:1), а "Тоттенгем" на власній арені у видовищному матчі здолав "Лідс" ( 4:3 ).

Команда Юргена Клоппа обіграла "святих" завдяки дублю Дарвіна Нуньєса та голу Роберто Фірміно. Гості змогли відповіли лише одним забитим м'ячем, автором якого став Че Адамс.

"Ліверпуль" з 22 очками піднявся на шосте місце в АПЛ. "Саутгемптон" залишився з 12 балами на передостанній, 19-й сходинці.

У наступному турі АПЛ, який відбудеться вже після чемпіонату світу в Катарі, "червоні" 26 грудня на виїзді зіграють з "Астон Віллою", а "святі" приймуть "Брайтон".

У паралельному матчі "Тоттенгем" і "Лідс" видали справжній трилер. У першому таймі гості забили двічі – відзначилися Крисенсіо Саммервілл та Родріго, на що "шпори" відповіли м'ячем Гаррі Кейна.

На початку другої половини зустрічі рахунок зрівняв Бен Девіс, але на 76-й хвилині Родріго знову вивів "Лідс" уперед.

Проте команда Антоніо Конте зуміла здійснити камбек. Родріго Бентанкур на 81-й хвилині відновив статус-кво, а вже за дві хвилини забив переможний м'яч.

Завершували поєдинок гості в меншості. За три хвилини до кінця основного часу американський захисник "Лідса" Тайлер Адамс отримав другу жовту картку.

Завдяки цьому успіху "Тоттенгем" набрав 29 очок і вийшов на третє місце в АПЛ. "Лідс" з 15 балами розташовується на 14-й сходинці.

У наступному турі "шпори" 26 грудня завітають в гості до "Брентфорда", а "павичі" 28 грудня прийматимуть "Манчестер Сіті".

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