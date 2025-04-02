ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
26
Час на прочитання
1 хв

"Ліверпуль" переміг "Евертон" з Миколенком і ще наблизився до чемпіонства АПЛ (відео)

За вісім турів до кінця підопічні Арне Слота очолюють таблицю АПЛ, маючи 12-очковий відрив від "Арсенала".

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
"Ліверпуль" – "Евертон"

"Ліверпуль" – "Евертон" / © Associated Press

"Ліверпуль" обіграв "Евертон" у домашньому матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіон "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 1:0.

Єдиний і переможний гол у цій зустрічі підопічні Арне Слота забили на 57-й хвилині, коли Діогу Жота відзначився після передачі Луїса Діаса.

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Евертон"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Ліверпуль" (73 очки) продовжує лідирувати в АПЛ і за вісім турів до кінця чемпіонату випереджає найближчого переслідувача – "Арсенал" – на 12 балів.

"Евертон” (34 пункти) посідає 15-ту сходинку елітного дивізіону чемпіонату Англії.

У наступному турі АПЛ "червоні" 6 квітня на виїзді позмагаються з "Фулгемом", а "іриски" днем раніше приймуть "Арсенал".

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie