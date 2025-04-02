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"Ліверпуль" переміг "Евертон" з Миколенком і ще наблизився до чемпіонства АПЛ (відео)
За вісім турів до кінця підопічні Арне Слота очолюють таблицю АПЛ, маючи 12-очковий відрив від "Арсенала".
"Ліверпуль" обіграв "Евертон" у домашньому матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіон "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 1:0.
Єдиний і переможний гол у цій зустрічі підопічні Арне Слота забили на 57-й хвилині, коли Діогу Жота відзначився після передачі Луїса Діаса.
Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч.
Огляд матчу "Ліверпуль" – "Евертон"
Буде додано незабаром.
Після цієї перемоги "Ліверпуль" (73 очки) продовжує лідирувати в АПЛ і за вісім турів до кінця чемпіонату випереджає найближчого переслідувача – "Арсенал" – на 12 балів.
"Евертон” (34 пункти) посідає 15-ту сходинку елітного дивізіону чемпіонату Англії.
У наступному турі АПЛ "червоні" 6 квітня на виїзді позмагаються з "Фулгемом", а "іриски" днем раніше приймуть "Арсенал".