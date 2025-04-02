"Ліверпуль" переміг "Евертон" з Миколенком і ще наблизився до чемпіонства АПЛ (відео)

"Ліверпуль" – "Евертон" / © Associated Press

Реклама

"Ліверпуль" обіграв "Евертон" у домашньому матчі 30-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіон "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний і переможний гол у цій зустрічі підопічні Арне Слота забили на 57-й хвилині, коли Діогу Жота відзначився після передачі Луїса Діаса.

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч.

Реклама

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Евертон"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Ліверпуль" (73 очки) продовжує лідирувати в АПЛ і за вісім турів до кінця чемпіонату випереджає найближчого переслідувача – "Арсенал" – на 12 балів.

"Евертон” (34 пункти) посідає 15-ту сходинку елітного дивізіону чемпіонату Англії.

У наступному турі АПЛ "червоні" 6 квітня на виїзді позмагаються з "Фулгемом", а "іриски" днем раніше приймуть "Арсенал".