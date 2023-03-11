"Ліверпуль" після 7:0 з "Манчестер Юнайтед" зазнав сенсаційного фіаско від команди українця в АПЛ

Підопічні Юргена Клоппа не впоралися з клубом Іллі Забарного.

"Ліверпуль" на виїзді сенсаційно поступився "Борнмуту" в стартовому матчі 27-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 1:0 .

Єдиний гол у зустрічі "вишні" забили в середині першого тайму. На 28-й хвилині точним ударом відзначився данський півзахисник Філіп Біллінг.

"Мерсисайдці" могли відігратися на 69-й хвилині, проте Мохамед Салах не реалізував пенальті. До фінального свистка команда Юргена Клоппа не змогла уникнути поразки.

Український захисник "Борнмута" Ілля Забарний не потрапив до заявки на цей поєдинок через травму. Він ще не дебютував на туманному Альбіоні.

Таким чином, перервалася п'ятиматчева безпрограшна серія "Ліверпуля" в АПЛ. Зазначимо, що минулого туру команда Юргена Клоппа на "Енфілді" завдала принизливої поразки "Манчестер Юнайтед" з рахунком 7:0.

"Ліверпуль" (42 очки) залишився на п'ятому місці в АПЛ "Борнмут" (24 бали) залишив зону вильоту та піднявся на 16-ту позицію.

У своєму наступному матчі чемпіонату Англії "мерсисайдці" 1 квітня на виїзді зіграють з "Манчестер Сіті". Команда Забарного 18 березня в гостях зустрінеться з "Астон Віллою".

Нагадаємо, в середу, 15 березня, "Ліверпуль" у Мадриді зіграє з "Реалом" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перша зустріч команд в Англії завершилася поразкою підопічних Клоппа з рахунком 2:5.

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