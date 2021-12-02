"Ліверпуль" побив неймовірний рекорд англійського футболу, який тримався понад 100 років (відео)

Команда Юргена Клоппа видала фантастичну гольову серію.

Напередодні "Ліверпуль" на виїзді розібрався з "Евертоном" (4:1) у мерсисайдському дербі в рамках 14-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Завдяки цьому "червоні" встановили одразу два феноменальні рекорди.

По перше, "Ліверпуль" став першою командою в історії, яка забила не менше двох м'ячів у 14 поспіль виїзних матчах Чемпіонату Англії. Мерсисайдський клуб перевершив досягнення "Престона", встановлене в сезоні-1888/89.

Крім того, "червоні" стали першою англійською командою, яка змогла забити не менше двох м'ячів у 18 матчах поспіль у всіх турнірах. Попередній гольовий рекорд належав "Сандерленду". У 1927 році "чорні коти" забивала два та більше голи протягом 17 поєдинків поспіль.

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Liverpool are the first team in English top-flight history to score multiple goals in 18 consecutive games across all competitions. pic.twitter.com/kVtzIJ1x6s — William Hill (@WilliamHill) December 1, 2021

Відеоогляд матчу "Евертон" - "Ліверпуль"

Після 14 турів "Ліверпуль" посідає третю сходинку в АПЛ. Команда Клоппа на два бали відстає від "Челсі" та на одне очко від "Манчестер Сіті".

У наступному матчі Чемпіонату Англії "Ліверпуль" 4 грудя на виїзді зіграє з "Вулвергемптоном".

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