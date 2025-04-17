"Ліверпуль" подовжив контракт із ще одним своїм ключовим футболістом

Вірджил ван Дейк / © Associated Press

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"Ліверпуль" оголосив про подовження контракту з центральним захисником Вірджилом ван Дейком.

Про це повідомила пресслужба англійського клубу.

Нова угода 33-річного нідерландця з "червоними" розрахована до літа 2027 року. Попередній контракт спливав влітку 2025-го.

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Ван Дейк виступає за "Ліверпуль" від січня 2018 року, коли перейшов із "Саутгемптона" за майже 85 мільйонів євро.

Відтоді Вірджил провів 314 матчів за мерсисайдський клуб, відзначившись 27 голами та 13 асистами.

Разом з "червоними" нідерландець виграв АПЛ, Кубок Англії, два Кубки англійської ліги, Суперкубок Англії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

Цього сезону Ван Дейк взяв участь у 44 матчах мерсисайдців у всіх турнірах, забив 4 голи та зробив один асист.

За шість турів до фінішу підопічні Арне Слота лідирують в АПЛ, випереджаючи найближчого переслідувача – "Арсенал" – на 13 очок.

Зазначимо, що раніше "Ліверпуль" подовжив контракт із ще одним лідером команди – єгипетським форвардом Мохамедом Салахом.