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"Ліверпуль" подовжив контракт зі своїм лідером і претендентом на "Золотий м'яч"
Нова угода єгиптянина з мерсисайдським клубом розрахована до літа 2027 року.
"Ліверпуль" подовжив контракт з лідером команди Мохамедом Салахом.
Про це повідомила пресслужба англійського клубу.
Нова угода єгипетського форварда з мерсисайдцями розрахована до літа 2027 року. Попередній контракт спливав влітку 2025-го.
Салах виступає за "Ліверпуль" від 2017 року, сумарно він провів за клуб 394 матчі, забив 243 голи і віддав 111 асистів.
Разом з "червоними" єгиптянин виграв АПЛ, Кубок Англії, два Кубки англійської ліги, Суперкубок Англії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.
Цього сезону Мохамед забив 32 голи і зробив 22 асисти у 45 матчах за "червоних".
Салах є одним з головних претендентів на "Золотий м'яч-2025", який буде вручений найкращому футболісту світу за підсумками року.
Зазначимо, що "Ліверпуль" також веде перемовини з ще двома своїми ключовими гравцями щодо подовження контракту – захисниками Вірджилом ван Дейком та Трентом Александром-Арнольдом.
За сім турів до фінішу підопічні Арне Слота лідирують в АПЛ, випереджаючи найближчого переслідувача – "Арсенал" – на 11 очок.