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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
139
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"Ліверпуль" подовжив контракт зі своїм лідером і претендентом на "Золотий м'яч"

Нова угода єгиптянина з мерсисайдським клубом розрахована до літа 2027 року.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Мохамед Салах

Мохамед Салах / © Associated Press

"Ліверпуль" подовжив контракт з лідером команди Мохамедом Салахом.

Про це повідомила пресслужба англійського клубу.

Нова угода єгипетського форварда з мерсисайдцями розрахована до літа 2027 року. Попередній контракт спливав влітку 2025-го.

Салах виступає за "Ліверпуль" від 2017 року, сумарно він провів за клуб 394 матчі, забив 243 голи і віддав 111 асистів.

Разом з "червоними" єгиптянин виграв АПЛ, Кубок Англії, два Кубки англійської ліги, Суперкубок Англії, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу.

Цього сезону Мохамед забив 32 голи і зробив 22 асисти у 45 матчах за "червоних".

Салах є одним з головних претендентів на "Золотий м'яч-2025", який буде вручений найкращому футболісту світу за підсумками року.

Зазначимо, що "Ліверпуль" також веде перемовини з ще двома своїми ключовими гравцями щодо подовження контракту – захисниками Вірджилом ван Дейком та Трентом Александром-Арнольдом.

За сім турів до фінішу підопічні Арне Слота лідирують в АПЛ, випереджаючи найближчого переслідувача – "Арсенал" – на 11 очок.

Дата публікації
Кількість переглядів
139
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