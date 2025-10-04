- Дата публікації
"Ліверпуль" програв "Челсі" та втратив лідерство в АПЛ
Лондонці вирвали перемогу на останніх хвилинах напруженого поєдинку.
"Челсі" здолав "Ліверпуль" в центральному матчі 7-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Зустріч на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні завершилася з рахунком 2:1.
Лондонці відкрили рахунок на 14-й хвилині поєдинку – Мойзес Кайседо красивим ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч у "дев'ятку" воріт мерсисайдців.
На 63-й хвилині "червоні" зуміли відігратися – Коді Гакпо забив після передачі Александера Ісака.
Але в компенсований час, на 90+6-й хвилині, "сині" вирвали перемогу – 18-річний бразилець Естеван на дальній стійці замкнув простріл Марка Кукурельї з лівого флангу.
Зазначимо, що український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик продовжує бути відсторонений від футболу через позитивний допінг-тест.
Огляд матчу "Челсі" – "Ліверпуль"
"Ліверпуль" зазнав поразки в другому поспіль матчі АПЛ. Минулого туру підопічні Арне Слота програли "Крістал Пелас" (1:2). Між цими поєдинками мерсисайдці також поступилися турецькому "Галатасараю" (0:1) в Лізі чемпіонів.
За підсумками цього туру "Ліверпуль" втратив лідерство в АПЛ та з 15 очками перебуває на другому місці. На першу позицію піднявся "Арсенал" (16 балів), який цього туру обіграв "Вест Гем" (2:0).
"Челсі" перервав безвиграшну серію з трьох матчів поспіль в АПЛ і з 11 пунктами вийшов на шосту сходинку.
У наступному турі англійського чемпіонату "Ліверпуль" 19 жовтня прийме "Манчестер Юнайтед", а "Челсі" днем раніше на виїзді позмагається з "Ноттінгемом" орендованого у "Арсенала" українця Олександра Зінченка.