ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
21
Час на прочитання
2 хв

"Ліверпуль" програв клубу українця, зазнавши четвертої поразки поспіль в АПЛ

Мерсисайдці в результативному поєдинку поступилися "Брентфорду" українського півзахисника Єгора Ярмолюка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Мохамед Салах

Мохамед Салах / © Associated Press

"Ліверпуль" на виїзді зазнав поразки від "Брентфорда" в матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 3:2.

Уже на 5-й хвилині зустрічі "бджоли" відкрили рахунок – відзначився Данго Уаттара.

На 45-й хвилині Кевін Шаде збільшив перевагу господарів, але на 45+5-й хвилині Мілош Керкез скоротив відставання мерсисайдців.

У другому таймі "Брентфорд" повернув собі гандикап у два м'ячі – на 60-й хвилині Ігор Тьяго реалізував пенальті.

На 89-й хвилині Мохамед Салах знову наблизив "Ліверпуль" у рахунку до суперника, але уникнути поразки підопічні Арне Слота не зуміли.

Зазначимо, що у стартовому складі "Брентфорда" вийшов український півзахисник Єгор Ярмолюк. Ще в першому таймі українець травмувався і вже на 29-й хвилині був замінений.

Огляд матчу "Брентфорд" – "Ліверпуль"

Для "Ліверпуля" ця поразка стала четвертою поспіль в АПЛ. До цього "червоні" програли "Крістал Пелас" (1:2), "Челсі" (1:2) та "Манчестер Юнайтед" (1:2). Наразі команда Слота з 15 очками посідає шосте місце.

"Брентфорд" (13 балів) після перемоги над чинним чемпіоном піднявся на 10-ту сходинку в АПЛ.

У наступному турі "Ліверпуль" прийме "Астон Віллу", а "Брентфорд" на виїзді зустрінеться з "Крістал Пелас". Обидва матчі відбудуться 1 листопада.

Перед цим обидва клуби проведуть поєдинки четвертого раунду Кубка англійської ліги: мерсисайдці 29 жовтня приймуть "Крістал Пелес", а "бджоли" 28 жовтня на виїзді позмагаються з "Грімсбі Таун".

Дата публікації
Кількість переглядів
21
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie