"Ліверпуль" програв клубу українця, зазнавши четвертої поразки поспіль в АПЛ

Мохамед Салах / © Associated Press

Реклама

"Ліверпуль" на виїзді зазнав поразки від "Брентфорда" в матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 3:2 .

Уже на 5-й хвилині зустрічі "бджоли" відкрили рахунок – відзначився Данго Уаттара.

На 45-й хвилині Кевін Шаде збільшив перевагу господарів, але на 45+5-й хвилині Мілош Керкез скоротив відставання мерсисайдців.

Реклама

У другому таймі "Брентфорд" повернув собі гандикап у два м'ячі – на 60-й хвилині Ігор Тьяго реалізував пенальті.

На 89-й хвилині Мохамед Салах знову наблизив "Ліверпуль" у рахунку до суперника, але уникнути поразки підопічні Арне Слота не зуміли.

Зазначимо, що у стартовому складі "Брентфорда" вийшов український півзахисник Єгор Ярмолюк. Ще в першому таймі українець травмувався і вже на 29-й хвилині був замінений.

Огляд матчу "Брентфорд" – "Ліверпуль"

Для "Ліверпуля" ця поразка стала четвертою поспіль в АПЛ. До цього "червоні" програли "Крістал Пелас" (1:2), "Челсі" (1:2) та "Манчестер Юнайтед" (1:2). Наразі команда Слота з 15 очками посідає шосте місце.

Реклама

"Брентфорд" (13 балів) після перемоги над чинним чемпіоном піднявся на 10-ту сходинку в АПЛ.

У наступному турі "Ліверпуль" прийме "Астон Віллу", а "Брентфорд" на виїзді зустрінеться з "Крістал Пелас". Обидва матчі відбудуться 1 листопада.

Перед цим обидва клуби проведуть поєдинки четвертого раунду Кубка англійської ліги: мерсисайдці 29 жовтня приймуть "Крістал Пелес", а "бджоли" 28 жовтня на виїзді позмагаються з "Грімсбі Таун".