"Ліверпуль" провалився проти екстренера "Шахтаря", "Евертон" з Миколенком програв найгіршій команді АПЛ

В рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) "Ліверпуль" на виїзді розгромно поступився "Брайтону" ( 3:0 ), а "Евертон" вдома зазнав поразки від "Саутгемптона" ( 1:2 ).

"Чайки", яких очолює колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі, забили всі три голи після перерви. На старті другого тайму дубль оформив Соломон Марч. А на 82-й хвилині Денні Велбек довів справу до розгрому – Марч до своїх двох м'ячів додав ще й асист.

Огляд матчу

"Ліверпуль" з 28 очками посідає восьме місце в турнірній таблиці АПЛ. "Брайтон" обійшов "мерсисайдців" і тепер розташовується на сьомій позиції, набравши 30 балів.

У наступному турі команда Юргена Клоппа 21 січня прийме "Челсі", а підопічні Де Дзербі того ж дня зіграють у гостях з "Лестером".

У паралельному матчі 20-го туру АПЛ "Евертон" приймав "Саутгемптон". Український захисник Віталій Миколенко провів на полі повний поєдинок, але це не врятувало його команду від поразки.

"Іриски" повели в рахунку на 39-й хвилині – відзначився Амаду Онана. Проте в другій половині зустрічі "святі" оформили камбек. Одразу після перерви Джеймс Ворд-Праус відновив паритет у поєдинку, а на 78-й хвилині він же приніс "Саутгемптону" перемогу.

"Евертон" з 15 очками залишився в зоні вильоту на 19-му місці. "Саутгемптон" замикає турнірну таблицю, маючи аналогічну кількість набраних балів.

У наступному турі підопічні Френка Лемпарда на виїзді зіграють проти "Вест Гема", а "святі" прийматимуть "Астон Віллу". Обидва матчі відбудуться 21 січня.

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