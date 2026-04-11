Ліверпуль — ПСЖ: букмекери зробили прогноз на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Ліверпуль" — ПСЖ / © Associated Press

У вівторок, 14 квітня, англійський "Ліверпуль" прийме французький ПСЖ у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Перша гра між командами відублася 8 квітня на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі та завершилася перемогою парижан з рахунком 2:0.

Прогноз букмекерів на матч Ліверпуль — ПСЖ

Букмекери не змогли визначити явного фаворита матчу-відповіді. На перемогу "Ліверпуля" можна поставити з коефіцієнтом 2,42. Нічия — 4,00. Виграш ПСЖ — 2,50.

Що стосується підсумку двоматчевої дуелі, то тут аналітики не сумніваються в успіху французького клубу — коефіцієнт на вихід до півфіналу підопічних Луїса Енріке, за яких виступає український захисник Ілля Забарний, становить 1,11. Прохід підопічних Арне Слота до наступної стадії оцінений коефіцієнтом 6,00.

Переможець цієї пари у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Реал" Мадрид (Іспанія) — "Баварія" (Німеччина). Перша гра в Мадриді закінчилася перемогою мюнхенців з рахунком 2:1.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.