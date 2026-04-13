Ліверпуль — ПСЖ: де і коли дивитися матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

"Ліверпуль" — ПСЖ / © Associated Press

У вівторок, 14 квітня, англійський "Ліверпуль" позмагається з французьким ПСЖ у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Перша зустріч між командами відбулася 8 квітня на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі та завершилася перемогою французького клубу, за який виступає український захисник Ілля Забарний, з рахунком 2:0.

Де дивитися матч Ліверпуль — ПСЖ

В Україні поєдинок "Ліверпуль" — ПСЖ у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Переможець цієї пари у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Реал" Мадрид (Іспанія) — "Баварія" (Німеччина). Перша гра в Мадриді закінчилася перемогою мюнхенців з рахунком 2:1.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.