ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
1 хв

Ліверпуль — ПСЖ: де і коли дивитися матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Перший поєдинок парижани виграли з рахунком 2:0.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
У вівторок, 14 квітня, англійський "Ліверпуль" позмагається з французьким ПСЖ у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Перша зустріч між командами відбулася 8 квітня на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі та завершилася перемогою французького клубу, за який виступає український захисник Ілля Забарний, з рахунком 2:0.

Де дивитися матч Ліверпуль — ПСЖ

В Україні поєдинок "Ліверпуль" — ПСЖ у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Переможець цієї пари у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Реал" Мадрид (Іспанія) — "Баварія" (Німеччина). Перша гра в Мадриді закінчилася перемогою мюнхенців з рахунком 2:1.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

Дата публікації
Кількість переглядів
40
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie