Ліверпуль — ПСЖ: де і коли дивитися матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Перший поєдинок парижани виграли з рахунком 2:0.
У вівторок, 14 квітня, англійський "Ліверпуль" позмагається з французьким ПСЖ у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Перша зустріч між командами відбулася 8 квітня на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі та завершилася перемогою французького клубу, за який виступає український захисник Ілля Забарний, з рахунком 2:0.
Де дивитися матч Ліверпуль — ПСЖ
В Україні поєдинок "Ліверпуль" — ПСЖ у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.
Переможець цієї пари у півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з тріумфатором протистояння "Реал" Мадрид (Іспанія) — "Баварія" (Німеччина). Перша гра в Мадриді закінчилася перемогою мюнхенців з рахунком 2:1.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.