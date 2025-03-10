Ліверпуль – ПСЖ: де дивитися і ставки букмекерів на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 11 березня, "Ліверпуль" прийматиме ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першій зустрічі між командами, яка відбулася 5 березня в Парижі, "Ліверпуль" вирвав перемогу над ПСЖ (1:0).

Де дивитися матч Ліверпуль – ПСЖ

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Прогнози букмекерів на матч Ліверпуль – ПСЖ

Фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають англійський клуб. На перемогу мерсисайдців можна поставити з коефіцієнтом 2,31. Нічия – 3,80. Виграш підопічних Луїса Енріке – 2,93.

У двоматчевій дуелі аналітики також віддають перевагу "Ліверпулю". На вихід команди Арне Слота до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,27. Прохід ПСЖ до наступної стадії – 3,75.

Переможець пари ПСЖ – "Ліверпуль" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів позмагається з тріумфатором протистояння між бельгійським "Брюгге" та англійською "Астон Віллою".

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