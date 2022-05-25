Ліверпуль - Реал Мадрид: історія протистояння команд, ретроспектива київського фіналу Ліги чемпіонів

У суботу, 28 травня, англійський "Ліверпуль" та іспанський "Реал" Мадрид зійдуться в фіналі Ліги чемпіонів сезону-2021/22. ТСН Проспорт пригадує попередні зустрічі "червоних" і "вершкових", зокрема пам'ятний фінал ЛЧ 2018 року в Києві.

Історія протистояння "Ліверпуля" та "Реала" багата на неймовірно цікаві поєдинки, які назавжди залишаться окрасою світового футболу. Воно й не дивно, адже в Парижі зустрінуться одні із найтитулованіших команд в історії Ліги чемпіонів (раніше - Кубка європейських чемпіонів).

Саме "Реал" ставав переможцем турніру найбільшу кількість разів - 13. "Мерсисайдці" піднімали над головою "вухастого" шість разів - рівно стільки ж, скільки це робила "Баварія" та на один менше від "Мілана".

"Червоні" перемогли у 6 із 9 фіналів Ліги чемпіонів (Кубка чемпіонів). Мадридський клуб виграв сім останніх фіналів, у яких брав участь. Його загальна статистика у фіналах налічує 13 перемог та три поразки.

Востаннє "Реал" виграв Лігу чемпіонів у сезоні 2017/18. Тоді у київському фіналі команда Зінедіна Зідана здолала якраз "Ліверпуль", завоювавши третій поспіль трофей найпрестижнішого єврокубку.

А вже наступного сезону команда Юргена Клоппа знову вийшла до фіналу турніру, але цього разу вже не залишилася без трофею - на "Ванда Метрополітано" в Мадриді був обіграний лондонський "Тоттенгем".

Що стосується нинішніх керманичів команд, то Карло Анчелотті - перший тренер, який візьме участь у п'яти фіналах Ліги чемпіонів. Італієць може стати першим тренером, який візьме зі своїми командами чотири Кубки чемпіонів (2003 та 2007 року він брав трофей з "Міланом", а в сезоні 2013/14 тріумфував з "Реалом" - підопічні Анчелотті драматично переграли "Атлетіко").

Юрген Клопп може похвалитися лише одним Кубком чемпіонів - 2019 року "Ліверпуль" розібрався у фіналі з "шпорами". Інші два фінали ЛЧ німецький фахівець програв - "Реалу" на чолі "мерсисайдців" і "Баварії", працюючи з дортмундською "Боруссією".

"Ліверпуль" та "Реал" втретє зустрінуться у фіналі Ліги чемпіонів (Кубка чемпіонів).

У фінальному матчі 1981 року на паризькому "Парк-де-Пренс" мерсисайдський клуб під керівництвом легендарного Боба Пейслі переміг "Реал" з рахунком 1:0. Єдиний гол у ворота команди Вуядіна Бошкова за дев'ять хвилин до кінця забив Алан Кеннеді. Тоді "Ліверпуль" став триразовим володарем Кубка чемпіонів - всього за п'ять років "червоні" зуміли здобути трофей тричі.

Наступного разу "Реал" і "Ліверпуль" зустрічалися в фіналі Ліги чемпіонів аж через 37 років. "Вершковим" вдалося взяти реванш у "мерсисайдців" за підсумками яскравого поєдинку, який приймав київський НСК "Олімпійський" - 3:1.

Фото: Associated Press

Тисячі іспанських і англійських уболівальників заполонили столицю України, щоб підтримати улюблену команду у вирішальній битві турніру.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

фанати реала / Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Київ гостинно приймав палких шанувальників футболу, жителі столиці пропонували безкоштовно оселетися в їхніх домівках іноземцям, які приїхали на фінал Ліги чемпіонів. Про те, як фанатів з Данії приголомшила українська гостинність, ми писали в ексклюзивному матеріалі.

Перед грою 26 травня на "Олімпійському" відгриміла фантастична церемонія відкриття фіналу Ліги чемпіонів. На головній арені України "запалювала" відома британська співачка Дуа Ліпа, яка виконала один зі своїх найвідоміших хітів New Rules.

Фото: Associated Press

Також НСК "Олімпійський" почув знаменитий гімн фанатів "Ліверпуля". Перед стартовим свистком уболівальники "червоних" шалено проспівали "You'll never walk alone".

Фото: Associated Press

YNWA rings out from the #LFC end pic.twitter.com/oKp6uhUnkX — This Is Anfield (@thisisanfield) May 26, 2018

Сам матч точно виправдав очікування нейтральних уболівалівальників, а фанатів обох команд буквально довів до сліз - одні плакали від горя, а інші від невимовної радості.

Перший тайм зустрічі минув без голів, а більше запам'ятався травмами у гравців. Спершу "Ліверпуль" втратив свою головну зірку Мохамеда Салаха - єгиптянин травмував плече в єдиноборстві з капітаном мадридців Серхіо Рамосом. А вже за кілька хвилин зі сльозами на очах змушений був залишити поле захисник "вершкових" Дані Карвахаль.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Усе найцікавіше розгорнулося на полі після перерви. На 51-й хвилині голкіпер "Ліверпуля" Лоріс Каріус припустився просто божевільної помилки - німець рукою намагався ввести м'яч у гру, однак потрапив в ногу Каріму Бензема, після чого "круглий" відлетів у ворота - 1:0.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

"Мерсисайдці" змогли відігратися досить швидко. На 55-й хвилині Садіо Мане переправив м'яч у сітку після того, як Деян Ловрен виграв верхову боротьбу у Рамоса.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

А потім настав зірковий час Гарета Байла, якого Зідан вирішив випустити на заміну. На 64-й хвилині валлієць в ефектному стрибку через себе дальнім ударом вивів мадридців уперед.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

"Ліверпуль" був близький до того, щоб вдруге за матч зрівняти рахунок, але удар низом від Мане прийняла на себе стійка.

А за сім хвилин до закінчення основного часу Бейл оформив дубль. І знову не обійшлося без грубої помилки кіпера "червоних" - нападник "Реала" пробив здалеку, а Каріус комічно не зміг зафіксувати в руках м'яч, який летів по центру воріт - 3:1.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

У такий спосіб "Реал" завоював третій трофей Ліги чемпіонів поспіль. До цього жодному клубу не вдавалося виграти турнір бодай двічі поспіль.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

А тодішній лідер мадридців Кріштіану Роналду заволодів "вухастим" вже уп'яте, що усміхнено демонстрував на камеру. Окрім чотирьох перемог з "Реалом", він одного разу виборював трофей з "Манчестер Юнайтед".

Фото: Associated Press

Неймовірно, але "Реал" ніколи не програвав у фіналах саме Ліги чемпіонів. Після того, як 1992 року відбувся ребрендинг турніру, "вершкові" виграли всі сім своїх фіналів.

Усього "Реал" та "Ліверпуль" вісім разів стикалися між собою в Лізі чемпіонів (Кубку чемпіонів). У мадридців чотири перемоги, у "мерсисайдців" - три. Різниця забитих та пропущених м'ячів - 10:8 на користь іспанського клубу.

Минулого сезону "Ліверпуль" та "Реал" зустрілися у чвертьфіналі ЛЧ. Переможцем із цього протистояння вийшов "Королівський клуб". Мадридці вдома виграли з рахунком 3:1, після чого команди розписали нульову нічию на "Енфілді".

Ліверпуль - Реал Мадрид: статистика особистих зустрічей

1981 рік, фінал ЛЧ: Ліверпуль - Реал Мадрид - 1:0

2009 рік, 1/8 фіналу ЛЧ: Реал Мадрид - Ліверпуль - 0:1

2009 рік, 1/8 фіналу ЛЧ: Ліверпуль - Реал Мадрид - 4:0

2014 рік, груповий етап: Ліверпуль - Реал Мадрид - 0:3

2014 рік, груповий етап: Реал Мадрид - Ліверпуль - 1:0

2018 рік, фінал ЛЧ: Реал Мадрид - Ліверпуль - 3:1

2021 рік, 1/4 фіналу ЛЧ: Реал Мадрид - Ліверпуль - 3:1

2021 рік, 1/4 фіналу ЛЧ: Ліверпуль - Реал Мадрид - 0:0

Вже зовсім скоро "Ліверпуль" і "Реал" напишуть нову сторінку в історії очних зустрічей. Суперники визначатимуть, хто є найсильнішим клубом Європи на арені "Стад де Франс" у передмісті Парижа Сен-Дені.

Нагадаємо, фінальний матч Ліги чемпіонів було перенесено із Санкт-Петербурга через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України.

Із кожним днем Збройні сили України та весь український народ наближає нашу перемогу над агресором. А після неї, без сумніву, українські стадіони ще не один раз прийматимуть фінал Ліги чемпіонів та інші грандіозні спортивні події.

Фото: Associated Press

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