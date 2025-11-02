ТСН у соціальних мережах

Проспорт
12
1 хв

Ліверпуль – Реал Мадрид: де дивитися і прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Поєдинок відбудеться 4 листопада на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Ліверпуль" – "Реал" Мадрид

"Ліверпуль" – "Реал" Мадрид / © Associated Press

У вівторок, 4 листопада, "Ліверпуль" прийме мадридський "Реал" у матчі четвертого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Після трьох турів "Ліверпуль" (6 очок) посідає десяте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. Підопічні Арне Слота стартували перемогою над "Атлетіко” (3:2), а потім поступилися "Галатасараю" (0:1) та розгромили "Айнтрахт" (5:1).

"Реал" (9 балів) йде на п'ятій позиції у таблиці ЛЧ. Команда Хабі Алонсо перемогла "Марсель" (2:1), "Кайрат" (5:0) та "Ювентус" (1:0).

Зазначимо, що в складі "Реала" виступає український воротар Андрій Лунін, який цього сезону ще не зіграв жодного матчу за мадридський клуб.

Де дивитися матч Ліверпуль – Реал Мадрид

В Україні поєдинок "Ліверпуль" – "Реал" Мадрид у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогноз букмекерів на матч Ліверпуль – Реал Мадрид

Зовсім незначним фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Реал". На перемогу "вершкових" можна поставити з коефіцієнтом 2,51. Нічия – 3,98. Виграш "Ліверпуля" – 2,58.

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

