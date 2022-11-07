"Ліверпуль" – "Реал", ПСЖ – "Баварія": результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У понеділок, 7 листопада, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23.

У плейоф найпрестижнішого футбольного єврокубку візьмуть участь 16 команд.

Під час процедури жеребування вони були поділені на два кошика: переможці груп отримати статус сіяних, а володарі других місць – несіяних. За путівки до чвертьфіналу сіяні та несіяні клуби позмагаються між собою.

Додамо, що на стадії 1/8 фіналу не можуть зустрітися команди з однієї країни або ті, які виступали в одній групі.

Нагадаємо, Україну на груповому етапі Ліги чемпіонів представляв "Шахтар". Донецький клуб посів третє місце у квартеті з мадридським "Реалом", німецьким "РБ Лейпцигом" і шотландським "Селтіком", тож навесні "гірники" зіграють у плейоф Ліги Європи.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

"РБ Лейпциг" (Німеччина) – "Манчестер Сіті" (Англія)

"Брюгге" (Бельгія) – "Бенфіка" (Португалія)

"Ліверпуль" (Англія) – "Реал" (Іспанія)

"Мілан" (Італія) – "Тоттенгем" (Англія)

"Айнтрахт" (Німеччина) – "Наполі" (Італія)

"Боруссія" Дортмунд (Німеччина) – "Челсі" (Англія)

"Інтер" (Італія) – "Порту" (Португалія)

ПСЖ (Франція) – "Баварія" (Німеччина)

Перші матчі 1/8 фіналу ЛЧ відбудуться 14/15 і 21/22 лютого, поєдинки у відповідь – 7/8/ і 14/15 березня

Фінал турніру відбудеться на Олімпійському стадіоні у Стамбулі 10 червня 2023 року.

Читайте також:

"Шахтар" із розгромною поразкою від "РБ Лейпцига" вилетів із Ліги чемпіонів (відео)

Грюкнути дверима не вдалося: "Динамо" попрощалося з єврокубками поразкою від "Фенербахче" (відео)

Стали відомі всі учасники плейоф Ліги конференцій: з ким може зіграти "Дніпро-1"