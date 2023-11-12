"Ліверпуль" розбив "Брентфорд" Ярмолюка та зрівнявся за очками з лідерами АПЛ (відео)

"Ліверпуль" розгромив "Брентфорд" українського півзахисника Єгора Ярмолюка в домашньому матчі 12-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Енфілд" завершився з рахунком 3:0 .

У середині першого тайму двічі міг відзначитися форвард мерсисайдців Дарвін Нуньєс, але після перегляду відеоповтору обидва голи уругвайця було скасовано через офсайд.

Утім, ще до перерви команда Юргена Клоппа таки змогла відкрити рахунок. На 39-й хвилині точного удару після передачі Нуньєса завдав Мохамед Салах.

У другому таймі "червоні" розвинули свій успіх і довели справу до розгрому. На 62-й хвилині Салах оформив дубль, а через дванадцять хвилин гол забив Діогу Жота. Два асисти записав до свого активу Константінос Цімікас.

Додамо, що Ярмолюк розпочав матч проти "Ліверпуля" на лавці для запасних і з'явився на заміну на 72-й хвилині.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Брентфорд"

Після цієї перемоги "Ліверпуль" (27 балів) піднявся на другу позицію в АПЛ, зрівнявшись за очками з лідером "Манчестер Сіті" та "Арсеналом", який посідає третє місце. У неділю, 12 листопада, команда Хосепа Гвардіоли зіграє проти "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика. "Брентфорд" (16 пунктів) йде на десятій сходинці.

У наступному турі англійського чемпіонату підопічні Клоппа 25 листопада на виїзді зіграють проти "Манчестер Сіті", а команда Ярмолюка того ж дня прийматиме "Арсенал" українця Олександра Зінченка.

Читайте також:

Челсі – Манчестер Сіті: де дивитися і ставки букмекерів на матч команди Мудрика проти чемпіона АПЛ

Миколенко забив гол за "Евертон" у другому матчі поспіль і встановив рекорд сезону АПЛ (відео)

Ефектний гол Зінченка допоміг "Арсеналу" обіграти аутсайдера АПЛ (відео)