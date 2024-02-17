"Ліверпуль" розгромив "Брентфорд" без Ярмолюка та закріпив своє лідерство в АПЛ (відео)

Українець Єгор Ярмолюк провів гру проти "мерсисайдців" на лавці для запасних.

"Ліверпуль" здобув розгромну перемогу над "Брентфордом" українського півзахисника Єгора Ярмолюка у виїзному матчі 25-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок у Лондоні завершився з рахунком 1:4 .

У першому таймі фанати побачили лише один гол. На 35-й хвилині гостей вивів уперед Дарвін Нуньєс, скориставшись передачею Діогу Жоти.

На старті другого тайму "мерсисайдці" збільшили свою перевагу. На 55-й хвилині точного удару завдав Алексіс Макаллістер. Асистував аргентинцю Мохамед Салах, для якого це був перший матч після травми. Єгиптянин ще перед перервою замінив Жоту, який отримав пошкодження.

На 68-й хвилині Салах додав до результативної передачі ще й забитий м'яч, асист віддав Коді Гакпо.

Для єгипетського форварда це 15-й гол цього сезону АПЛ. Він лише на один м'яч відстає від лідера бомбардирських перегонів нападника "Манчестер Сіті" Ерлінга Голанда.

На 75-й хвилині "бджоли" скоротили відставання в рахунку зусиллями Айвена Тоні. Проте останнє слово в цьому поєдинку було за підопічними Юргена Клоппа – на 86-й хвилині Гакпо забив після пасу Луїса Діаса.

Ярмолюк потрапив до заявки "Брентфорда" на матч проти "мерсисайдців", але так і не вийшов на поле з лавки для запасних.

Огляд матчу "Брентфорд" – "Ліверпуль"

Буде додано незабаром.

Перемога дозволила "Ліверпулю" (57 очок) зміцнити своє лідерство в АПЛ. Команда Клоппа тепер на 5 балів випереджає "Манчестер Сіті" та "Арсенал". Водночас "городяни" мають два матчі в запасі, "каноніри" – один. "Брентфорд" (25 пунктів) залишився на 14-й позиції.

У наступному турі "Ліверпуль" 21 лютого прийме "Лутон", а команда Ярмолюка днем раніше на виїзді проведе перенесений матч 18-го туру АПЛ проти "Манчестер Сіті".

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