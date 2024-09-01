"Ліверпуль" розгромив "Манчестер Юнайтед" і наздогнав "Манчестер Сіті" на вершині АПЛ (відео)

"Ліверпуль" розгромив "Манчестер Юнайтед" у центральному матчі 3-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері завершився з рахунком 0:3 .

Гості могли виходити вперед уже на 7-й хвилині зустрічі – м'яч до сітки воріт МЮ відправив Трент Александер-Арнольд, але після перегляду відеоповтору (VAR) гол було скасовано через офсайд у Мохамеда Салаха.

На 35-й хвилині "Ліверпуль" забив уже за правилами – Каземіро "обрізався" на своїй половині поля, а Луїс Діас ударом головою на дальній стійці замкнув подачу Салаха.

На 42-й хвилині мерсисайдці подвоїли свою перевагу – Луїс Діас відібрав м'яч у Каземіро, а потім сам же влучно пробив в один дотик, скориставшись пасом від Салаха.

Після перерви підопічні Арне Слота довели справу до розгрому. На 56-й хвилині чергова помилка "червоних дияволів" на власній половині завершилась тим, що Домінік Собослай зробив передачу на Салаха, а той пробив у правий кут.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль"

Буде додано незабаром.

Для "Ліверпуля" це третя поспіль перемога на старті нового сезону АПЛ. Команда Слота з 9 очками піднялася на друге місце в турнірній таблиці й поступається лідеру "Манчестер Сіті" лише за додатковими показниками.

У наступному турі АПЛ, після міжнародної паузи, "Ліверпуль" 14 вересня прийме "Ноттінгем", а "Манчестер Юнайтед" того ж дня на виїзді зіграє із "Саутгемптоном".

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