"Ліверпуль" розгромив суперника та вийшов на "Манчестер Юнайтед" в 1/4 фіналу Кубка Англії (відео)

"Ліверпуль" розбив "Саутгемптон" в домашньому матчі 1/8 фіналу Кубка Англії. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 3:0 .

Незважаючи на те, що мерсисайдський клуб грав не основним складом, труднощів у грі проти "святих" не виникло. Наприкінці першого тайму господарів вивів уперед 18-річний валлійський хавбек Луї Кумас.

У другому таймі підопічні Юргена Клоппа закріпили свій успіх. Дублем відзначився 18-річний англійський нападник Джейден Деннс, забивши 73-й і 88-й хвилинах.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Саутгемптон"

В 1/4 фіналу Кубка Англії "мерсисайдці" зіграють проти "Манчестер Юнайтед", який в 1/8 фіналу на виїзді здолав "Ноттінгем" ( 1:0 ) завдяки голу Каземіро на 89-й хвилині.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка Англії є "Манчестер Сіті". Торік команда Хосепа Гвардіоли у фіналі перемогла "Манчестер Юнайтед" (2:1).

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