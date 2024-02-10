"Ліверпуль" розібрався з аутсайдером і повернувся на перше місце в АПЛ (відео)

"Ліверпуль" обіграв "Бернлі" у домашньому матчі 24-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Енфілд" завершився з рахунком 3:1 .

У першому таймі команди обмінялися голами. На 31-й хвилині "мерсисайдців" вивів уперед Діогу Жота, на що підопічні Венсана Компані перед перервою відповіли м'ячем, який забив Дара O'Ші.

У другому таймі команда Юргена Клоппа довела свою перевагу в класі. На 52-й хвилині відзначився Луїс Діас, а на 79-й хвилині підсумок гри підбив Дарвін Нуньєс.

Огляд матчу "Ліверпуль – "Бернлі"

Буде додано незабаром.

Перемога дозволила "червоним" (54 очки) вийти на перше місце в АПЛ. "Ліверпуль" на два бали випереджає "Манчестер Сіті", який має матч у запасі. "Бернлі" (13 пунктів) йде в зоні вильоту на передостанній, 19-й позиції.

У наступному турі "Ліверпуль" 17 лютого на виїзді зіграє проти "Брентфорда" українця Єгора Ярмолюка, а "Бернлі" того ж дня прийме "Арсенал" іншого нашого співвітчизника Олександра Зінченка.

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