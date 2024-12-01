"Ліверпуль" розібрався з "Манчестер Сіті" та продовжив домінувати на вершині АПЛ (відео)

Мерсисайдці мають 9 очок відриву від найближчих переслідувачів у турнірній таблиці.

"Ліверпуль" переміг "Манчестер Сіті" в центральному матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 2:0 .

Підопічні Арне Слота забили у ворота чинного чемпіона Англії по голу в кожному з таймів. На 12-й хвилині зустрічі рахунок відкрив Коді Гакпо.

Після перерви "червоні" подвоїли свою перевагу в рахунку – на 78-й хвилині поєдинку пенальті реалізував Мохамед Салах.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Манчестер Сіті"

Після цієї перемоги "Ліверпуль" (34 очки) продовжує впевнено лідирувати в АПЛ. Мерсисайдці випереджають найближчих переслідувачів у турнірній таблиці – "Арсенал" та "Челсі" – на 9 балів.

"Манчестер Сіті" (23 пункти) зазнав четвертої поразки поспіль у чемпіонаті Англії й опустився на п'яту позицію.

У наступному турі АПЛ команда Слота на виїзді позмагається з "Ньюкаслом", а підопічні Хосепа Гвардіоли приймуть "Ноттінгем". Обидва матчі відбудуться у середу, 4 грудня.

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