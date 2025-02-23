"Ліверпуль" розібрався з "Манчестер Сіті" та збільшив лідерський відрив у АПЛ (відео)

Мерсисайдці зробили ще один крок до завоювання чемпіонського титулу.

"Ліверпуль" на виїзді переміг "Манчестер Сіті" в центральному матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 0:2 .

Обидва голи мерсисайдський клуб забив у першому таймі. На 14-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Мохамед Салах – єгипетський форвард відзначився своїм уже 25-м м'ячем у нинішньому розіграші АПЛ і впевнено лідирує у бомбардирських перегонах. Асистував йому Домінік Собослай.

На 37-й хвилині Салах і Собослай помінялися ролями – єгиптянин віддав результативну передачу, яку угорський півзахисник конвертував у взяття воріт.

Огляд матчу "Манчестер Сіті " – "Ліверпуль"

Після цієї перемоги "Ліверпуль" (64 очки) продовжує лідирувати в АПЛ – команда Арне Слота збільшила відрив від найближчого переслідувача "Арсенала" до 11 балів, "каноніри" мають матч у запасі.

"Манчестер Сіті" залишився на четвертій позиції, маючи у своєму активі 44 очки. Підопічні Хосепа Гвардіоли випереджають "Ньюкасл" за додатковими показниками.

У наступному турі АПЛ мерсисайдці приймуть "Ньюкасл", а "городяни" завітають у гості до "Тоттенгема". Обидва поєдинки відбудуться у середу, 26 лютого.

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