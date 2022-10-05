"Ліверпуль" розібрався з "Рейнджерс" у Лізі чемпіонів, "Наполі" у матчі із сімома голами розгромив "Аякс"

У вівторок, 4 жовтня, відбулися матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2022/23 між "Ліверпулем" з "Рейнджерс" та "Аякса" з "Наполі".

"Ліверпуль" переміг мадридський "Рейнджерс" у домашньому матчі 3-го туру Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок завершився з рахунком 2:0 .

На 7 хвилині відкрив рахунок Трент Александер-Арнольд, а після перерви Мохамед Салах подвоїв перевагу "мерсисайдців" реалізувавши пенальти.

У іншому матчі групи А "Наполі" на виїзді знищив "Аякс" - 1:6 .

Рахунок матчу відкрили господарі на 9-й хвилині - забив Мохаммед Кудус. Далі "Аяксу" більше не щастило, натомість гості один за одним вражали ворота суперників. У складі "Наполі" відзначились Джакомо Распадорі, Джованні Ді Лоренцо, Пйотр Зелінський, Хвіча Кварацхелія та Джованні Сімеоне.

Матч нідерландці догравали вдесятьох після вилучення з поля Душана Тадіча. Але це сталося вже за результату 1:5, тому на розвиток події в поєдинку ніяк не вплинуло.

"Наполі" очолює квартет А, випереджаючи "Ліверпуль" на три очки. "Аякс" з трьома балами третій. "Рейнджерс" не набрав жодного бала і замикає турнірну таблицю.

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Ліга чемпіонів онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру групового етапу