"Ліверпуль" розтрощив "Борнмут" із Забарним та зміцнив своє лідерство в АПЛ (відео)

Команда Юргена Клоппа відірвалася від переслідувачів у боротьбі за титул.

"Ліверпуль" розгромив "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного у виїзному матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Віталіті" завершився з рахунком 0:4 .

Перший тайм зустрічі минув без голів. На старті другої половини гри "мерсисайдці" вийшли вперед – Дарвін Нуньєс забив, а результативну передачу віддав Діогу Жота.

На 71-й хвилині "червоні" зміцнили свою перевагу в рахунку – Жота відзначився голом, скориставшись пасом Коді Гакпо.

А на 80-й хвилині підопічні Юргена Клоппа довели справу до розгрому – Жота оформив дубль. Цього разу в ролі асистента виступив 20-річний Коннор Бредлі.

Однак це був ще не кінець. У компенсований час господарі вчетверте вразили ворота "вишень" – на 90+3-й хвилині Нуньєс також зробив дубль. Асист заніс до свого активу Джо Гомес.

Забарний вийшов у стартовому складі "Борнмута" та провів на полі повний матч.

Огляд матчу "Борнмут" – "Ліверпуль"

Після цієї перемоги "Ліверпуль" (48 очок) продовжує лідирувати в АПЛ. Мерсисайдський клуб на 5 балів випереджає "Манчестер Сіті", "Арсенал" та "Астон Віллу". Щоправда, "городяни" мають матч у запасі. "Борнмут" (25 пунктів) залишився на 12-му місці.

У наступному турі "Ліверпуль" 31 січня прийме "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика. Команда Забарного 1 лютого на виїзді зіграє проти "Вест Гема".

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