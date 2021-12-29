"Ліверпуль" сенсаційно програв "Лестеру" та ще більше відпустив від себе "Манчестер Сіті" в АПЛ (відео)

"Лисиці" взяли реванш за нещодавню поразку.
"Ліверпуль" у рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги несподівано зазнав поразки на виїзді від "Лестер Сіті" з рахунком 0:1.
Команда Юргена Клоппа мала чудовий шанс вийти вперед вже на 16 хвилині, проте Мохамед Салах не реалізував пенальті.
Як наслідок, за цю втрачену можливість гравці "червоних" поплатилися на 59 хвилині - Адемола Лукман з меж штрафного, протиснувши опонента, пробив точно в ближній кут бразильського голкіпера Аліссона Бекера.
Після фінального свистка з'ясувалося, що саме м'яч Лукмана вирішив долю протистояння, який приніс "Лестеру" три бали.
До вашої уваги відеоогляд цієї гри.
- Після цієї перемоги "Лестер" набрав 25 очок та піднявся на дев'яту сходинку турнірної таблиці;
- "Ліверпуль", своєю чергою, залишився з 41 пунктом на другому місці. Ця невдача призвела до того, що "мерсисайдці" ще більше відпустили від себе лідера АПЛ - "Манчестер Сіті". Колектив українця Олександра Зінченка має в своєму активі 47 балів;
- У наступному, 21-му турі, "Лестер" прийме вдома аутсайдера "Норвіч Сіті" (1 січня), а "Ліверпуль" наступного дня зіграє на виїзді з "Челсі", який має аналогічну кількість балів із "червоними".
Цікаво, що шість днів тому "Лестер Сіті" та "Ліверпуль" зустрічалися в рамках 1/4 фіналу Кубка Ліги. Маючи перевагу в два голи, "лисиці" примудрилися пропустити двічі та, як наслідок, гра перейшла в серію пенальті, де перемогу здобули гравці "Ліверпуля" (3:3, по пен. 5:4). Тож, перемога "Лестера" над колективом Клоппа в АПЛ стала своєрідним реваншем за невдачу в Кубку Ліги.