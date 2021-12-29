"Ліверпуль" сенсаційно програв "Лестеру" та ще більше відпустив від себе "Манчестер Сіті" в АПЛ (відео)

"Ліверпуль" сенсаційно програв "Лестеру" та ще більше відпустив від себе "Манчестер Сіті" в АПЛ (відео)

"Лисиці" взяли реванш за нещодавню поразку.

"Ліверпуль" у рамках 20-го туру англійської Прем'єр-ліги несподівано зазнав поразки на виїзді від "Лестер Сіті" з рахунком 0:1 .

Команда Юргена Клоппа мала чудовий шанс вийти вперед вже на 16 хвилині , проте Мохамед Салах не реалізував пенальті.

Як наслідок, за цю втрачену можливість гравці "червоних" поплатилися на 59 хвилині - Адемола Лукман з меж штрафного, протиснувши опонента, пробив точно в ближній кут бразильського голкіпера Аліссона Бекера.

Після фінального свистка з'ясувалося, що саме м'яч Лукмана вирішив долю протистояння, який приніс "Лестеру" три бали.

До вашої уваги відеоогляд цієї гри.

Після цієї перемоги "Лестер" набрав 25 очок та піднявся на дев'яту сходинку турнірної таблиці;

"Ліверпуль", своєю чергою, залишився з 41 пунктом на другому місці. Ця невдача призвела до того, що "мерсисайдці" ще більше відпустили від себе лідера АПЛ - "Манчестер Сіті". Колектив українця Олександра Зінченка має в своєму активі 47 балів;

У наступному, 21-му турі, "Лестер" прийме вдома аутсайдера "Норвіч Сіті" (1 січня), а "Ліверпуль" наступного дня зіграє на виїзді з "Челсі", який має аналогічну кількість балів із "червоними".

Цікаво, що шість днів тому "Лестер Сіті" та "Ліверпуль" зустрічалися в рамках 1/4 фіналу Кубка Ліги. Маючи перевагу в два голи, "лисиці" примудрилися пропустити двічі та, як наслідок, гра перейшла в серію пенальті, де перемогу здобули гравці "Ліверпуля" (3:3, по пен. 5:4). Тож, перемога "Лестера" над колективом Клоппа в АПЛ стала своєрідним реваншем за невдачу в Кубку Ліги.