- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 65
- Час на прочитання
- 1 хв
"Ліверпуль" сенсаційно зазнав першої поразки у сезоні Ліги чемпіонів
Підопічні Арне Слота були переможені в Туреччині.
Англійський "Ліверпуль" на виїзді сенсаційно поступився турецькому "Галатасараю" в матчі другого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок у Стамбулі завершився з рахунком 1:0.
Єдиний гол у цій зустрічі на 16-й хвилині з пенальті забив нігерійський форвард Віктор Осімхен.
Крім поразки, мерсисайдці залишились без двох своїх важливих гравців – під час матчу травмувалися воротар Аліссон Беккер і нападник Уго Екітіке.
Огляд матчу "Галатасарай" – "Ліверпуль"
Зазначимо, що в першому турі найпрестижнішого єврокубка "Ліверпуль" переміг мадридський "Атлетіко" (3:2), а "Галатасарай" розгромно програв німецькому "Айнтрахту" (1:5).
У третьому турі Ліги чемпіонів підопічні Арне Слота у гостях позмагаються з "Айнтрахтом", а турецький клуб прийме норвезький "Буде-Глімт". Обидва поєдинки відбудуться 22 жовтня.
В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.
За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.