"Ліверпуль" сенсаційно зазнав першої поразки у сезоні Ліги чемпіонів

"Галатасарай" – "Ліверпуль" / © Associated Press

Англійський "Ліверпуль" на виїзді сенсаційно поступився турецькому "Галатасараю" в матчі другого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок у Стамбулі завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі на 16-й хвилині з пенальті забив нігерійський форвард Віктор Осімхен.

Крім поразки, мерсисайдці залишились без двох своїх важливих гравців – під час матчу травмувалися воротар Аліссон Беккер і нападник Уго Екітіке.

Огляд матчу "Галатасарай" – "Ліверпуль"

Зазначимо, що в першому турі найпрестижнішого єврокубка "Ліверпуль" переміг мадридський "Атлетіко" (3:2), а "Галатасарай" розгромно програв німецькому "Айнтрахту" (1:5).

У третьому турі Ліги чемпіонів підопічні Арне Слота у гостях позмагаються з "Айнтрахтом", а турецький клуб прийме норвезький "Буде-Глімт". Обидва поєдинки відбудуться 22 жовтня.

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.