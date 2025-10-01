ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
1 хв

"Ліверпуль" сенсаційно зазнав першої поразки у сезоні Ліги чемпіонів

Підопічні Арне Слота були переможені в Туреччині.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Галатасарай" – "Ліверпуль"

"Галатасарай" – "Ліверпуль" / © Associated Press

Англійський "Ліверпуль" на виїзді сенсаційно поступився турецькому "Галатасараю" в матчі другого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок у Стамбулі завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол у цій зустрічі на 16-й хвилині з пенальті забив нігерійський форвард Віктор Осімхен.

Крім поразки, мерсисайдці залишились без двох своїх важливих гравців – під час матчу травмувалися воротар Аліссон Беккер і нападник Уго Екітіке.

Огляд матчу "Галатасарай" – "Ліверпуль"

Зазначимо, що в першому турі найпрестижнішого єврокубка "Ліверпуль" переміг мадридський "Атлетіко" (3:2), а "Галатасарай" розгромно програв німецькому "Айнтрахту" (1:5).

У третьому турі Ліги чемпіонів підопічні Арне Слота у гостях позмагаються з "Айнтрахтом", а турецький клуб прийме норвезький "Буде-Глімт". Обидва поєдинки відбудуться 22 жовтня.

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Дата публікації
Кількість переглядів
65
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie