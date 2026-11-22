"Ліверпуль" / © Associated Press

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"Ліверпуль" на своєму полі розгромив "Манчестер Юнайтед" у центральному матчі 11-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2026/27. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 4:0.

Уже на 8-й хвилині зустрічі "червоні дияволи" залишилися в меншості — пряму червону картку заробив захисник Лені Йоро.

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Мерсисайдці швидко скористалися чисельною перевагою: на 10-й хвилині рахунок у грі відкрив Домінік Собослай, а ще за три хвилини Флоріан Вірц збільшив перевагу господарів.

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У другому таймі підопічні Андоні Іраоли довели справу до розгрому. На 66-й хвилині відзначився Ріо Нгумоха, а на 82-й хвилині остаточний рахунок установив Віктор Муньос.

Цей матч став дебютним для Маурісіо Почеттіно на посаді головного тренера "Манчестер Юнайтед".

Після перемоги "Ліверпуль" (21 очко) піднявся на четверту позицію в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" (8 балів) залишився на передостанньому, 19-му місці.

У наступному турі АПЛ "Ліверпуль" 29 листопада у мерсисайдському дербі позмагається з "Евертоном", а "Манчестер Юнайтед" днем раніше прийме "Брентфорд".

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