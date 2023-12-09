"Ліверпуль" у більшості здійснив камбек та очолив турнірну таблицю АПЛ (відео)

"Червоні" зуміли відігратися та вирвати перемогу після того, як суперник залишився в меншості.

"Ліверпуль" на виїзді обіграв "Крістал Пелас" у стартовому матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Селхерст Парк" у Лондоні завершився з рахунком 1:2 .

Перший тайм зустрічі минув без голів. Після перерви господарям поля вдалося вийти вперед. На 57-й хвилині пенальті реалізував Жан-Філіп Матета.

На 75-й хвилині "Крістал Пелас" залишився в меншості – Джордан Аю отримав другу жовту картку та був вилучений.

Підопічні Юргена Клоппа швидко скористалися чисельною перевагою. Уже на 76-й хвилині Мохамед Салах забив гол не без допомоги рикошету від гравця суперника.

А на 90+1-й хвилині мерсисайдський клуб вирвав перемогу. Гарві Елліотт завдав результативного удару після передачі Салаха.

Могли "червоні" забити й третій м'яч у ворота "орлів", але на 90+4-й хвилині арбітр скасував гол Луїса Діаса через офсайд.

Огляд матчу "Крістал Пелас" – "Ліверпуль"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Ліверпуль" (37 очок) піднявся на перше місце в АПЛ, відсунувши "Арсенал" українця Олександра Зінченка (36 балів) на другу сходинку. Щоправда, "каноніри" мають матч у запасі – 9 грудня підопічні Мікеля Артети в гостях зіграють з "Астон Віллою".

"Крістал Пелас" посідає 14-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи у своєму активі 16 залікових пунктів.

У наступному турі АПЛ команда Клоппа 17 грудня прийме "Манчестер Юнайтед". Днем раніше підопічні Роя Ходжсона на виїзді зустрінуться з "Манчестер Сіті".

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