"Ліверпуль" у більшості здолав "Евертон" з Миколенком та піднявся на вершину АПЛ

"Ліверпуль" обіграв "Евертон" у стартовому матчі 9-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Енфілд" закінчився з рахунком 2:0 .

Понад тайм "іриски" були змушені грати в меншості, оскільки на 37-й хвилині зустрічі був вилучений з поля Ешлі Янг. 38-річний захисник "Евертона" заробив дві жовті картки, обидва рази сфоливши проти Луїса Діаса.

Довгий час команді Юргена Клоппа не вдавалося скористатися чисельною перевагою, проте ближче до кінця другого тайму господарі все ж зуміли розпечатати ворота суперника – на 75-й хвилини Мохамед Салах реалізував пенальті.

Другий м'яч "Ліверпуль" забив вже у компенсований час. На 90+7-й хвилині Салах у швидкій контратаці оформив дубль після передачі Дарвіна Нуньєса.

Український захисник "Евертона" Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та провів на полі 88 хвилин, а потім його замінив португальський нападник Юссеф Шерміті.

Після цього матчу "Ліверпуль" (20 очок) вийшов на перше місце в АПЛ, обійшовши "Тоттенгем" і "Арсенал" за додатковими показниками. "Евертон" (7 балів) посідає 16-ту позицію.

У наступному турі чемпіонату Англії "червоні" приймуть "Ноттінгем", а команда Шона Дайча на виїзді зіграє проти "Вест Гема". Обидва матчі відбудуться 29 жовтня.

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