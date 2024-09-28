"Ліверпуль" у напруженому матчі здолав "Вулвергемптон" та очолив АПЛ (відео)

Підопічні Арне Слота обійшли "Манчестер Сіті" та "Арсенал" у турнірній таблиці.

"Ліверпуль" на виїзді обіграв "Вулвергемптон" у матчі 6-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Молінью" у Вулвергемптоні завершився з рахунком 1:2 .

Мерсисайдці відкрили рахунок у компенсований до першого тайму час – Ібраїма Конате замкнув подачу Діогу Жоти.

На старті другого тайму "вовки" відновили паритет у зустрічі – на 56-й хвилині відзначився Раян Аїт-Нурі.

Однак на 61-й хвилині "Ліверпуль" знову вийшов вперед – пенальті реалізував Мохамед Салах. Саме гол єгиптянина приніс "червоним" перемогу в цій непростій дуелі.

Огляд матчу "Вулвергемптон" – "Ліверпуль"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Ліверпуль" з 15 очками вийшов на перше місце в АПЛ. Підопічні Арне Слота на один бал випереджають "Манчестер Сіті" та "Арсенал", а також мають відрив у два пункти від "Челсі".

Своєю чергою, "Вулвергемптон" з одним заліковим пунктом замикає турнірну таблицю чемпіонату Англії.

У наступному турі АПЛ "Ліверпуль" 5 жовтня на виїзді зіграє проти "Крістал Пелас". Того ж дня "Вулвергемптон" завітає в гості до "Брентфорда".

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