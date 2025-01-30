"Ліверпуль" у "перестрілці" поступився ПСВ, але виграв основний раунд Ліги чемпіонів (відео)

"Ліверпуль" на виїзді поступився ПСВ в результативному матчі останнього туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25. Поєдинок в Ейндговені завершилася з рахунком 3:2 .

Усі гол в цій зустрічі було забито в першому таймі. На 28-й хвилині гості відкрили рахунок – пенальті реалізував Коді Гакпо. На 35-й хвилині господарі відповіли зусиллями Йогана Бакайоко.

На 40-й хвилині команда Арне Слота знову вийшла вперед – відзначився Гарві Елліотт. Проте нідерландський клуб перед перервою відповів двома голами – точних ударів завдавали Ісмаель Сайбарі та Рікардо Пепі.

Зазначимо, що догравали матч мерсисайдці в меншості – на 87-й хвилині пряму червону картку заробив 18-річний Амара Налло.

Огляд матчу ПСВ – "Ліверпуль"

Буде додано незабаром.

Незважаючи на першу поразку в турнірі, "Ліверпуль" з 21 очком посів перше місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів та напряму потрапив до 1/8 фіналу. До цього англійський клуб виграв усі сім поєдинків.

ПСВ з 14 балами фінішував на 14-й позиції та продовжить боротьбу в стикових матчах за вихід до 1/8 фіналу.

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступали в єдиній лізі, де зіграли проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потрапили до 1/8 фіналу. Клуби, які посіли у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершили виступи в єврокубках.

Жеребкування стикових матчів Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 31 січня. Перші поєдинки цієї стадії зіграють 11/12 лютого, а зустрічі у відповідь – 18/19 лютого.

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