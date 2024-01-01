"Ліверпуль" у результативному матчі обіграв "Ньюкасл" і закріпив своє лідерство в АПЛ (відео)

"Ліверпуль" переміг "Ньюкасл" у центральному матчі 20-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 4:2 .

"Мерсисайдці" могли виходити вперед на 18-й хвилині, але гол Луїса Діаса після втручання VAR було скасовано через офсайд. Уже через чотири хвилини "червоні" заробили право пробити пенальті, але Мохамед Салах не зумів його реалізувати.

На 36-й хвилині "сороки" також мали свій шанс відзначитися, але забитий м'яч Дена Берна арбітр не зарахував через положення поза грою.

Тож на перерву команди вирушили за нульової нічиєї, а ось у другому таймі сповна потішили уболівальників голами. На 49-й хвилині рахунок у матчі відкрив Салах. Однак уже за п'ять хвилин "Ньюкасл" результативно відповів зусиллями Александера Ісака.

На 74-й хвилині підопічні Юргена Клоппа знову повели в рахунку – відзначився Кертіс Джонс, а ще за чотири хвилини перевагу "Ліверпуля" зміцнив Коді Гакпо.

На 81-й хвилині Свен Ботман скоротив відставання і подарував "сорокам" надію на порятунок. Проте на 86-й хвилині Салах забив четвертий м'яч у ворота підопічних Едді Гау – єгиптянин реалізував пенальті, таким чином оформивши дубль у цій грі.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Ньюкасл"

Буде додано незабаром.

Перемога дозволила "Ліверпулю" (45 очок) стати одноосібним лідером АПЛ – команда Клоппа на три бали випереджає "Астон Віллу" та на 5 пунктів "Манчестер Сіті", який має матч у запасі. "Ньюкасл" (29 очок) йде на дев'ятій позиції.

У наступному турі мерсисайдський клуб 21 січня на виїзді зіграє проти "Борнмута" українського захисника Іллі Забарного, а "сороки" 13 січня прийматимуть "Манчестер Сіті".

Читайте також:

Дебютний гол Русина допоміг "Сандерленду" здобути перемогу в матчі Чемпіоншипу (відео)

"Борнмут" із Забарним поступився "Тоттенгему" в матчі 20-го туру АПЛ (відео)

"Арсенал" без Зінченка зазнав сенсаційної поразки у 20-му турі АПЛ (відео)