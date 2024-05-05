"Ліверпуль" у результативному матчі розбив "Тоттенгем" і зберіг шанси на титул АПЛ (відео)

Команда Юргена Клоппа здобула впевнену перемогу над "шпорами" та ще не вибула з чемпіонських перегонів.

"Ліверпуль" на своєму полі обіграв "Тоттенгем" у центральному матчі 36-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 4:2 .

У першому таймі команда Юргена Клоппа забезпечила собі комфортну перевагу. На 16-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Мохамед Салах, а перед перервою Ендрю Робертсон збільшив гандикап "мерсисайдців".

На старті другої половини матчу "червоні" зробили рахунок розгромним. На 50-й хвилині відзначився Коді Гакпо, а ще через дев'ять хвилин влучного удару завдав Гарві Елліотт.

"Шпорам" вдалося скоротити відставання: на 72-й хвилині забив Рішарлісон, а на 77-й хвилині Сон Хин Мін відквитав ще один м'яч. Проте цього виявилося замало для підопічних Ангелоса Постекоглу для того, щоб уникнути поразки.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Тоттенгем"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Ліверпуль" (78 очок) залишився на третьому місці в АПЛ. Команда Клоппа ще зберігає математичні шанси на чемпіонський титул – "мерсисайдці" за два тури до кінця сезону на 5 балів відстають від лідера "Арсенала" та на чотири – від "Манчестер Сіті", який має матч у запасі.

"Тоттенгем" (60 очок + матч у запасі) перебуває на п'ятій позиції та продовжує боротися з "Астон Віллою" (67 балів) за четверту сходинку та останню путівку до Ліги чемпіонів на наступний сезон.

У наступному турі АПЛ мерсисайдський клуб 13 травня на виїзді зустрінеться з "Астон Віллою", а "шпори" 11 травня приймуть "Бернлі".

Читайте також:

"Челсі" з Мудриком розтоптав "Вест Гем" в АПЛ і впритул підібрався до єврокубкової зони (відео)

"Манчестер Сіті" з покером Голанда знищив "Вулвергемптон" та наблизився до "Арсенала" в АПЛ (відео)

"Арсенал" без Зінченка розбив "Борнмут" із Забарним та відірвався від "Манчестер Сіті" в АПЛ (відео)