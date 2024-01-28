"Ліверпуль" у результативному матчі розгромив суперника та вийшов до 1/8 фіналу Кубка Англії

"Мерсисайдці" не пустили "Норвіч" до наступного раунду національного кубка.

"Ліверпуль" розбив "Норвіч" у матчі 1/16 фіналу Кубка Англії. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 5:2 .

На 16-й хвилині "червоних" вивів уперед Кертіс Джонс. Представник Чемпіоншипу (другий за рангом англійський дивізіон – прим.) відповів через шість хвилин точний ударом Бенджаміна Гібсона.

Однак на перерву мерсисайдський клуб пішов лідером, адже на 28-й хвилині голом відзначився Дарвін Нуньєс.

У другому таймі команда Юргена Клоппа сповна довела свою перевагу в класі. На 53-й хвилині Діогу Жота збільшив перевагу поточного лідера АПЛ, а на 63-й хвилині Вірджил Ван Дейк відправив четвертий м'яч у ворота гостей.

На 69-й хвилині Борха Сайнс забив другий гол "Норвіча" й рахунок став 4:2 на користь "Ліверпуля". Проте останнє слово в цій грі було за господарями – на 90+5-й хвилині гол записав до свого активу Раян Гравенберх.

Додамо, що кількома днями раніше Клопп оголосив, що залишить посаду головного тренера "Ліверпуля" після закінчення нинішнього сезону.

Нагадаємо, чинним володарем Кубка Англії є "Манчестер Сіті". Торік команда Хосепа Гвардіоли у фіналі перемогла "Манчестер Юнайтед" з рахунком 2:1.

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