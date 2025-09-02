ТСН у соціальних мережах

"Ліверпуль" удруге за літо оформив найдорожчий трансфер в історії АПЛ

Александер Ісак перейшов до мерсисайдців з "Ньюкасла".

Автор публікації
Максим Приходько
Александер Ісак

Александер Ісак / © ФК Ліверпуль

Англійський "Ліверпуль" перед закриттям трансферного вікна оголосив про підписання нападника "Ньюкасла" Александра Ісака.

Про це повідомляється на офіційному сайті "червоних".

25-річний шведський футболіст підписав з мерсисайдцями контракт терміном до літа 2031 року.

Офіційно сума трансферу не розголошується, але, за інформацією порталу Transfermarkt, за шведського форварда "Ліверпуль" заплатив "сорокам" 144 мільйони євро.

Таким чином, мерсисайдський клуб удруге за літо оновив трансферний рекорд в історії англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). До цього "червоні" у червні підписали німецького півзахисника Флоріана Вірца з "Баєра" за 125 мільйонів євро.

Минулого сезону Ісак провів 42 матчі на клубному рівні, відзначившись 27 забитими м'ячами та 6 гольовими передачами.

Зазначимо, що "Ліверпуль" є чинним чемпіоном АПЛ. На старті нового сезону підопічні Арне Слота виграли три матчі поспіль і з 9 очками одноосібно очолюють турнірну таблицю.

