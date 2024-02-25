"Ліверпуль" в екстратаймах здолав "Челсі" з Мудриком та здобув Кубок англійської ліги (відео)

"Ліверпуль" переміг "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика у фінальному матчі Кубка англійської ліги. Основний час поєдинку на стадіоні "Вемблі" в Лондоні завершився з рахунком 0:0, а в екстратаймах "червоні" вирвали перемогу – 0:1.

У першому таймі "пенсіонери" були дуже близькими до того, щоб вийти вперед. На 33-й хвилині Рахім Стерлінг вразив ворота "мерсисайдців" після передачі Ніколаса Джексона, але після перегляду відеоповтору (VAR) арбітр скасував гол через офсайд.

Після перерви вже команда Юргена Клоппа опинилася в аналогічному становищі. На 60-й хвилині Вірджил Ван Дейк ударом головою замкнув подачу Ендрю Робертсона з лівого флангу. Проте, переглянувши відеоповтор, рефері скасував гол через те, що Ватару Ендо, який впливав на епізод, перебував у положенні поза грою.

Зазначимо, що наприкінці другого тайму на поле вийшов Мудрик – на 90-й хвилині українець замінив Джексона.

Тож в основний час матчу команди не змогли визначити переможця, відтак гра перейшла до екстратаймів.

У другому овертаймі "червоні" вирвали перемогу – на 118-й хвилині Вірджил Ван Дейк головою пробив у дальній кут після подачі з кутового від Константіноса Цімікаса.

Огляд матчу "Челсі" – "Ліверпуль"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Ліверпуль" удесяте в історії завоював Кубок англійської ліги, що є рекордом. Раніше мерсисайдський клуб тріумфував у цьому турнірі в 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012 та 2022 роках.

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