"Ліверпуль" вдома розгромно програв "Аталанті" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи (відео)

Команда Юргена Клоппа пропустила від "бергамасків" три м'ячі без відповіді.

"Ліверпуль" на своєму полі розгромно поступився "Аталанті" в першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 0:3 .

"Бергамаски" вийшли вперед під завісу першого тайму – на 38-й хвилині відзначився Джанлука Скамакка.

Після перерви італійська команда розвинула свій успіх і забила ще двічі. На 60-й хвилині Скамакка оформив дубль, а на 83-й хвилині остаточний рахунок гри встановив Маріо Пашалич.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Аталанта"

Буде додано незабаром.