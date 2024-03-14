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"Ліверпуль" вдруге познущався зі "Спарти" та вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи (відео)

"Ліверпуль" вдруге познущався зі "Спарти" та вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи (відео)

"Ліверпуль" – "Спарта" Прага / Фото: Associated Press

"Мерсисайдці" знищили чеський куб з рахунком 11:2 за підсумками двох зустрічей.

"Ліверпуль" вдома знищив празьку "Спарту" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" у Ліверпулі завершився з рахунком 6:1.

За стартові 14 хвилин команда Юргена Клоппа чотири рази вразила ворота суперника: відзначилися Дарвін НуньєсБоббі КларкМохамед Салах і Коді Гакпо.

Перед перервою чеська команда скоротила відставання зусиллями Велько Бірманчевича. Однак у другому таймі "червоні" забили ще двічі – точних ударів завдали Домінік Собослай та Гакпо, який оформив дубль.

Огляд матчу "Ліверпуль" – "Спарта" Прага

Зазначимо, в першому матчі "Ліверпуль" у Празі знищив "Спарту" з рахунком 5:1. Таким чином, за підсумками двох зустрічей англійський клуб переміг з рахунком 11:2 і зіграє у чвертьфіналі Ліги Європи.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи відбудеться у п'ятницю, 15 березня.

Нагадаємо, фінал поточного розіграшу Ліги Європи заплановано 22 травня в ірландському Дубліні на стадіоні "Авіва".

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