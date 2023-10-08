"Ліверпуль" видав гольову перестрілку з командою екстренера "Шахтаря" у 8-му турі АПЛ (відео)

Дублю Мохамеда Салаха не вистачило мерсисайдцям для перемоги над "Брайтоном".
"Ліверпуль" на виїзді зіграв унічию з "Брайтоном" у матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 2:2.
Господарі поля відкрили рахунок на 20-й хвилині поєдинку – Сімон Адінгра скористався невдалим пасом захисника "червоних" Вірджила Ван Дейка на Алексіса Макаллістера та відправив м'яч у ворота Аліссона.
Під завісу першого тайму підопічним Юргена Клоппа вдалося перевернути перебіг зустрічі. На 40-й хвилині Мохамед Салах з меж штрафного влучно пробив у дальній кут після передачі Дарвіна Нуньєса.
А просто перед перервою єгиптянин реалізував пенальті та оформив дубль, чим вивів мерсисайдський колектив уперед.
Однак втримати перемогу "Ліверпулю" не вдалося. У другому таймі команда екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі зуміла уникнути поразки – гол Льюїса Данка на 78-й хвилині приніс "чайкам" нічию.
Огляд матчу
Після цього матчу "Ліверпуль" (17 очок) піднявся на третє місце в АПЛ. "Брайтон" (16 балів) перебуває на шостій позиції.
У наступному турі 21 жовтня команда Клоппа зіграє в дербі з "Евертоном" українського захисника Віталія Миколенка, а підопічні Де Дзербі вирушать у гості до "Манчестер Сіті".
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