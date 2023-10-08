"Ліверпуль" видав гольову перестрілку з командою екстренера "Шахтаря" у 8-му турі АПЛ (відео)

Дублю Мохамеда Салаха не вистачило мерсисайдцям для перемоги над "Брайтоном".

"Ліверпуль" на виїзді зіграв унічию з "Брайтоном" у матчі 8-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 2:2 .

Господарі поля відкрили рахунок на 20-й хвилині поєдинку – Сімон Адінгра скористався невдалим пасом захисника "червоних" Вірджила Ван Дейка на Алексіса Макаллістера та відправив м'яч у ворота Аліссона.

Під завісу першого тайму підопічним Юргена Клоппа вдалося перевернути перебіг зустрічі. На 40-й хвилині Мохамед Салах з меж штрафного влучно пробив у дальній кут після передачі Дарвіна Нуньєса.

А просто перед перервою єгиптянин реалізував пенальті та оформив дубль, чим вивів мерсисайдський колектив уперед.

Однак втримати перемогу "Ліверпулю" не вдалося. У другому таймі команда екстренера донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі зуміла уникнути поразки – гол Льюїса Данка на 78-й хвилині приніс "чайкам" нічию.

Огляд матчу

Після цього матчу "Ліверпуль" (17 очок) піднявся на третє місце в АПЛ. "Брайтон" (16 балів) перебуває на шостій позиції.

У наступному турі 21 жовтня команда Клоппа зіграє в дербі з "Евертоном" українського захисника Віталія Миколенка, а підопічні Де Дзербі вирушать у гості до "Манчестер Сіті".

Читайте також:

Арсенал – Манчестер Сіті: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

Українське дербі в АПЛ: Миколенко допоміг "Евертону" розгромити "Борнмут" Забарного (відео)

"Челсі" з Мудриком розбив суперника в АПЛ, "Манчестер Юнайтед" закамбечив у компенсований час (відео)