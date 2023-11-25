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"Ліверпуль" вирвав очко проти "Манчестер Сіті" в АПЛ – Голанд встановив черговий рекорд

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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"Ліверпуль" вирвав очко проти "Манчестер Сіті" в АПЛ – Голанд встановив черговий рекорд

"Манчестер Сіті" – "Ліверпуль" / Фото: Associated Press

Гола норвежця не вистачило "городянам" для перемоги над мерсисайдським клубом.

"Манчестер Сіті" зіграв унічию з "Ліверпулем" у центральному матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 1:1.

Перший тайм зустрічі залишився за "городянами". На 27-й хвилині Ерлінг Голанд отримав передачу від Нейтана Аке та з меж штрафного пробив у кут воріт Аліссона.

Цей гол став для норвежця 50-м в АПЛ. Голанд встановив черговий рекорд, найшвидше в історії діставшись позначки в пів сотні голів у чемпіонаті Англії. Для цього йому знадобилося 48 матчів. Ерлінг побив досягнення Енді Коула, якому вдалося забити 50 голів за 65 матчів.

Проте старань Голанда виявилося замало, аби команда Хосепа Гвардіоли святкувала перемогу над "Ліверпулем". У другому таймі "червоні" зуміли відігратися – нічию мерсисайдцям приніс Трент Александер-Арнольд, який на 80-й хвилині з меж карного майданчика завдав точного удару після пасу Мохамеда Салаха.

Після цього матчу "Манчестер Сіті" (29 очок) продовжує лідирувати в АПЛ. "Ліверпуль" йде на другій сходинці, відстаючи від "небесно-блакитних" лише на один бал. Таким чином, сьогодні турнірну таблицю може очолити "Арсенал" Олександра Зінченка (27 пунктів), якщо переможе "Брентфорд" ще одного українця Єгора Ярмолюка.

У наступному турі чемпіонату Англії "городяни" приймуть "Тоттенгем", а мерсисайдський клуб вдома зіграє проти "Фулгема". Обидва матчі відбудуться 3 грудня.

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Дата публікації
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