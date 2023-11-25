"Ліверпуль" вирвав очко проти "Манчестер Сіті" в АПЛ – Голанд встановив черговий рекорд

Гола норвежця не вистачило "городянам" для перемоги над мерсисайдським клубом.

"Манчестер Сіті" зіграв унічию з "Ліверпулем" у центральному матчі 13-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Етіхад" у Манчестері завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм зустрічі залишився за "городянами". На 27-й хвилині Ерлінг Голанд отримав передачу від Нейтана Аке та з меж штрафного пробив у кут воріт Аліссона.

Цей гол став для норвежця 50-м в АПЛ. Голанд встановив черговий рекорд, найшвидше в історії діставшись позначки в пів сотні голів у чемпіонаті Англії. Для цього йому знадобилося 48 матчів. Ерлінг побив досягнення Енді Коула, якому вдалося забити 50 голів за 65 матчів.

50 – Erling Haaland has scored his 50th Premier League goal; in just his 48th appearance, it’s the fastest any player has reached the milestone in the competition. Machine. #MCILIV pic.twitter.com/BoUuW5WY4P — OptaJoe (@OptaJoe) November 25, 2023

Проте старань Голанда виявилося замало, аби команда Хосепа Гвардіоли святкувала перемогу над "Ліверпулем". У другому таймі "червоні" зуміли відігратися – нічию мерсисайдцям приніс Трент Александер-Арнольд, який на 80-й хвилині з меж карного майданчика завдав точного удару після пасу Мохамеда Салаха.

Після цього матчу "Манчестер Сіті" (29 очок) продовжує лідирувати в АПЛ. "Ліверпуль" йде на другій сходинці, відстаючи від "небесно-блакитних" лише на один бал. Таким чином, сьогодні турнірну таблицю може очолити "Арсенал" Олександра Зінченка (27 пунктів), якщо переможе "Брентфорд" ще одного українця Єгора Ярмолюка.

У наступному турі чемпіонату Англії "городяни" приймуть "Тоттенгем", а мерсисайдський клуб вдома зіграє проти "Фулгема". Обидва матчі відбудуться 3 грудня.

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