"Ліверпуль" вирвав перемогу над "Брентфордом" з Ярмолюком і зміцнив лідерство в АПЛ (відео)

Дублем у компенсований час відзначився Дарвін Нуньєс.

"Ліверпуль" обіграв "Брентфорд" у виїзному матчі 22-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Зустріч у Лондоні завершилася з рахунком 0:2 .

За весь поєдинок мерсисайдці завдали 37 ударів по воротах суперника проти 11 у "бджіл" (у площину – 8:6), але забити підопічним Арне Слота вдалося лише наприкінці другого тайму.

У компенсований час дубль оформив уругвайський нападник Дарвін Нуньєс, відзначившись голами на 90+1-й і 90+3-й хвилинах.

Український півзахисник "бджіл" Єгор Ярмолюк вийшов у стартовому складі та провів на полі весь матч.

Огляд матчу "Брентфорд" – "Ліверпуль"

Буде додано незабаром.

Завдяки цій перемозі "Ліверпуль" (50 очок) зміцнив своє лідерство в АПЛ, збільшивши відрив від найближчого переслідувача "Арсенала" до 7 балів. "Брентфорд" (28 пунктів) посідає 11-ту позицію.

У наступному турі мерсисайдський клуб 25 січня прийме "Іпсвіч". Днем пізніше команда Ярмолюка в гостях позмагається з "Крістал Пелас".

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