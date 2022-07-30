"Ліверпуль" вирвав перемогу над "Манчестер Сіті" та завоював Суперкубок Англії

У суботу, 30 липня, матчем за Суперкубок в Англії розпочався новий футбольний сезон. У битві за трофей "Ліверпуль" обіграв "Манчестер Сіті".

Поєдинок на "Кінг Павер Стедіум" в Лестері завершився перемогою команди Юргена Клоппа з рахунком 3:1 .

"Мерсисайдці" вийшли вперед на 21-й хвилині. Трент Александер-Арнольд ударом з лінії штрафного майданчика відправив м'яч у ворота рикошетом від голови Натана Аке.

Підопічні Хосепа Гвардіоли відігралися на 70-й хвилині. Аргентинський нападник "городян" Хуліан Альварес забив свій перший гол за клуб із Манчестера.

Однак у кінцівці зустрічі "червоні" все ж виявилися сильнішими. На 83-й хвилині Мохамед Салах реалізував пенальті за гру рукою Рубена Діаша у штрафному майданчику. Крапку в матчі у компенсований час поставив уругвайський форвард Дарвін Нуньєс, який влітку перейшов до "Ліверпуля" з португальської "Бенфіки".

Минулого сезону підопічні Хосепа Гвардіоли стали чемпіонами АПЛ, лише на одне очко випередивши команду Юргена Клоппа. "Мерсисайдці" ж завоювали Кубок Англії, обігравши в серії пенальті "Челсі".

Нагадаємо, розіграш АПЛ-2022/23 стартує 5 серпня. У матчі-відкритті чемпіонату Англії лондонський "Арсенал", за який тепер виступатиме українець Олександр Зінченко, в гостях зіграє з "Крістал Пелас".

Читайте також:

Допоміг влаштувати розгром: Зінченко виграв перший трофей з "Арсеналом"

"Шахтар" вшанував пам'ять убитих рашистами дітей перед благодійним матчем у Нідерландах (фото)

Динамо - Штурм: де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів і прогнози букмекерів